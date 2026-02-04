Alwihda Info
AFRIQUE

Décès de Saif al-Islam Kadhafi : experts et médecins légistes mobilisés, la justice ouvre une enquête


Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Février 2026


De nouvelles informations émergent autour de la mort de Saif al-Islam Kadhafi, annoncée mardi en Libye. Selon des sources citées par Al Arabiya, l’homme politique aurait trouvé la mort vers 2h30 du matin après un affrontement direct avec des hommes armés ayant pris d’assaut sa résidence.


Saif al-Islam Kadhafi. © DR
D’après ces mêmes sources, quatre assaillants masqués auraient pénétré dans son domicile situé dans la ville de Zintan, après avoir neutralisé les caméras de surveillance. Une confrontation armée aurait alors éclaté, au cours de laquelle Saif al-Islam Kadhafi a été mortellement touché.

Dans un communiqué, le groupe politique du défunt a confirmé son décès, parlant d’un « assassinat lâche et prémédité » perpétré à son domicile. Le texte précise que les agresseurs ont tenté d’effacer les traces de leur acte en coupant le système de vidéosurveillance. Le groupe affirme également que cette attaque constitue, selon lui, « un coup porté aux chances de paix et de stabilité en Libye ».

Le communiqué appelle le système judiciaire libyen, la communauté internationale, les Nations unies et les organisations de défense des droits humains à assumer leurs responsabilités, réclamant l’ouverture d’une enquête locale et internationale indépendante et transparente afin d’identifier les auteurs et les commanditaires de ce crime. Les partisans du défunt sont par ailleurs exhortés au calme et à la retenue.

De son côté, le Bureau du procureur général de Libye a annoncé l’ouverture immédiate d’une enquête. Sur instruction du procureur général, des équipes d’investigation se sont rendues sur les lieux le mardi 3 février 2026. Les enquêteurs ont procédé aux constatations, saisi des éléments matériels et auditionné des témoins, en présence de médecins légistes et d’experts spécialisés, notamment en balistique, empreintes digitales et toxicologie.

Les premières conclusions médico-légales indiquent que la victime est décédée suite à des tirs par balles. Les autorités judiciaires affirment poursuivre activement la collecte de preuves, l’identification des suspects et la préparation de poursuites pénales contre les personnes impliquées.


