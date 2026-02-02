CEDEAO : le nouveau siège à Abuja sera opérationnel en mars 2026

Le nouveau complexe du siège devant abriter concomitamment à Abuja, au Nigeria, la Commission, le Parlement et la Cour de Justice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sera opérationnel courant mars 2026.



C’est ce qui ressort de la visite effectuée sur le site de l’édifice, le 29 janvier 2026, par une forte délégation du management de la Commission de la CEDEAO, conduite par son président, Dr Omar Alieu TOURAY.



Bâti sur une superficie de 7 hectares, et situé le long de la route de l’aéroport d’Abuja, l’édifice est actuellement achevé à 96 %. Les 4 % restants concernent des travaux généraux de remise en état dans les bâtiments (déjà en cours), ainsi que la correction des défauts, les essais et la mise en service (en attente).



Connu sous le nom de « l’œil de l’Afrique de l’Ouest », le nouveau complexe du siège de la CEDEAO est entièrement financé et construit par la République populaire de Chine par l’intermédiaire de l’Agence chinoise de coopération internationale au développement (China Aid).