Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

CEDEAO : le nouveau siège à Abuja sera opérationnel en mars 2026


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Février 2026



CEDEAO : le nouveau siège à Abuja sera opérationnel en mars 2026
Le nouveau complexe du siège devant abriter concomitamment à Abuja, au Nigeria, la Commission, le Parlement et la Cour de Justice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sera opérationnel courant mars 2026.

C’est ce qui ressort de la visite effectuée sur le site de l’édifice, le 29 janvier 2026, par une forte délégation du management de la Commission de la CEDEAO, conduite par son président, Dr Omar Alieu TOURAY.

Bâti sur une superficie de 7 hectares, et situé le long de la route de l’aéroport d’Abuja, l’édifice est actuellement achevé à 96 %. Les 4 % restants concernent des travaux généraux de remise en état dans les bâtiments (déjà en cours), ainsi que la correction des défauts, les essais et la mise en service (en attente).

Connu sous le nom de « l’œil de l’Afrique de l’Ouest », le nouveau complexe du siège de la CEDEAO est entièrement financé et construit par la République populaire de Chine par l’intermédiaire de l’Agence chinoise de coopération internationale au développement (China Aid).



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/02/2026

Rentrée sociale de la CASCIDHO : Un plaidoyer pour une justice restaurée

Rentrée sociale de la CASCIDHO : Un plaidoyer pour une justice restaurée

Sécurité Privée : Le Tchad prépare l’accueil d’ESP Groupe Sécurité Privée : Le Tchad prépare l’accueil d’ESP Groupe 02/02/2026

Populaires

La distraction de la jeunesse tchadienne : Est-elle planifiée ?

02/02/2026

Tchad : Nécrologie – Portrait du Général de Brigade Charfadine Ahmat : une vie de loyauté, de courage et de service à la nation

02/02/2026

Centrafrique : Touadéra reçoit les candidats battus à la présidentielle de décembre 2025

02/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/02/2026 - Barra Lutter

La dépression au Tchad : Comprendre un mal invisibilisé

La dépression au Tchad : Comprendre un mal invisibilisé

Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée 31/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter