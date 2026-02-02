Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Mali : les FAMa poursuivent l’escorte des citernes de carburants en provenance du Niger


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Février 2026



Mali : les FAMa poursuivent l’escorte des citernes de carburants en provenance du Niger
L’engagement des autorités du pays pour sécuriser l’approvisionnement des régions en carburants se poursuit avec le soutien et la collaboration des opérateurs économiques et les chauffeurs de citernes.

La première région militaire n’est pas restée en marge. Plus de 100 citernes ont été escortées en provenance de Labbezanga, frontière avec le Niger par la force Siradjè, du 27 au 29 janvier 2026 pour desservir les régions de Gao, de Ménaka et de Kidal. Labbezanga demeure aujourd’hui le point de jonction entre l’Armée nigérienne et l’Armée malienne pour assurer la sécurité des convois de camions-citernes.

Durant les trois jours, le commandement militaire a mobilisé toute la logistique terrestre et des moyens aériens (drones et hélicoptères) pour accompagner l’escorte. Les convoyeurs se disent totalement confiants et rassurés à travers les dispositifs déployés par les FAMa.

Le commandement militaire de la région a coordonné aussi, durant les trois jours, les relèves de Labbezanga et de Tessit en toute sécurité.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/02/2026

Concours dans la fonction publique tchadienne : entre idéal méritocratique et défiance des diplômés

Concours dans la fonction publique tchadienne : entre idéal méritocratique et défiance des diplômés

Baccalauréat 2026 : Ouverture des Inscriptions à N'Djamena Baccalauréat 2026 : Ouverture des Inscriptions à N'Djamena 02/02/2026

Populaires

Tchad : Nécrologie – Portrait du Général de Brigade Charfadine Ahmat : une vie de loyauté, de courage et de service à la nation

02/02/2026

La distraction de la jeunesse tchadienne : Est-elle planifiée ?

02/02/2026

Sécurité au Burkina : 2 000 motos "Yento" pour la Police Nationale

02/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 31/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée

Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée

Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique 30/01/2026 - Temandang Gontran

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter