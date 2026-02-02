Mali : les FAMa poursuivent l’escorte des citernes de carburants en provenance du Niger

L’engagement des autorités du pays pour sécuriser l’approvisionnement des régions en carburants se poursuit avec le soutien et la collaboration des opérateurs économiques et les chauffeurs de citernes.



La première région militaire n’est pas restée en marge. Plus de 100 citernes ont été escortées en provenance de Labbezanga, frontière avec le Niger par la force Siradjè, du 27 au 29 janvier 2026 pour desservir les régions de Gao, de Ménaka et de Kidal. Labbezanga demeure aujourd’hui le point de jonction entre l’Armée nigérienne et l’Armée malienne pour assurer la sécurité des convois de camions-citernes.



Durant les trois jours, le commandement militaire a mobilisé toute la logistique terrestre et des moyens aériens (drones et hélicoptères) pour accompagner l’escorte. Les convoyeurs se disent totalement confiants et rassurés à travers les dispositifs déployés par les FAMa.



Le commandement militaire de la région a coordonné aussi, durant les trois jours, les relèves de Labbezanga et de Tessit en toute sécurité.