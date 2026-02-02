Sécurité au Burkina : 2 000 motos "Yento" pour la Police Nationale







Détails de la Remise

« Je vous remets officiellement les clés de ces motos pour la sécurité de nos citoyens. C’est une mission qui vous est confiée. »









Vision du Président

« Continuez à encourager les éléments à donner le meilleur d’eux-mêmes pour assurer la sécurité dans les différentes villes. »

– Le Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a remis ce lundi matin deux mille (2000) motos à la Police nationale. Cette initiative vise à améliorer la sécurité et la réactivité des forces de l'ordre face aux défis criminels.Les motos, de marque—signifiant « Sécurité » en Gulmancema—sont destinées à faciliter l'intervention rapide des forces de sécurité dans les zones à risque. Le Président a officiellement remis les clés des motos lors d'une cérémonie symbolique, en soulignant :Le Chef de l'État a exprimé son engagement envers la sécurité des populations et a encouragé les membres de la Police nationale à continuer de fournir un service de qualité :