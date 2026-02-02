Alwihda Info
AFRIQUE

Sécurité au Burkina : 2 000 motos "Yento" pour la Police Nationale


Alwihda Info | Par - 2 Février 2026


Le nom de ces engins, « Yento », qui signifie « Sécurité » en langue Gulmancema, symbolise la volonté du Chef de l'État d'ancrer la réponse sécuritaire dans les réalités et l'identité nationales.


  Ouagadougou, 2 février 2026 – Le Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a remis ce lundi matin deux mille (2000) motos à la Police nationale. Cette initiative vise à améliorer la sécurité et la réactivité des forces de l'ordre face aux défis criminels.




Détails de la Remise


Les motos, de marque « Yento »—signifiant « Sécurité » en Gulmancema—sont destinées à faciliter l'intervention rapide des forces de sécurité dans les zones à risque. Le Président a officiellement remis les clés des motos lors d'une cérémonie symbolique, en soulignant :
« Je vous remets officiellement les clés de ces motos pour la sécurité de nos citoyens. C’est une mission qui vous est confiée. »





Vision du Président



Le Chef de l'État a exprimé son engagement envers la sécurité des populations et a encouragé les membres de la Police nationale à continuer de fournir un service de qualité :
« Continuez à encourager les éléments à donner le meilleur d’eux-mêmes pour assurer la sécurité dans les différentes villes. »



 




 




Engagement du Ministre de la Sécurité


Mahamadou SANA, le Ministre de la Sécurité, a pris l'engagement de veiller à ce que ces motos soient utilisées efficacement :
« Cette dotation de motos viendra renforcer la sécurité sur l’ensemble du territoire national. En matière de sécurité, il faut de la mobilité et de la rapidité. »


Il a également précisé que les motos seront déployées rapidement pour garantir la tranquillité des populations et contribuer aux efforts du concept « S 24/7 », lancé en 2025.

 

Cette initiative marque une avancée significative dans le renforcement du maillage sécuritaire au Burkina Faso, démontrant la détermination du gouvernement à améliorer la sécurité publique et à répondre efficacement aux enjeux sécuritaires du pays.



 
