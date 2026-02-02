Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA - Crise des Otages de Bambouti : Le CICR prêt à agir comme intermédiaire neutre


Alwihda Info | Par - 2 Février 2026


Retenus depuis plus d'un mois par la milice Azandé Ani Kpi Gbé (AAKG), les quatre otages vivent une captivité précaire au cœur de la forêt tropicale. Le CICR attend désormais le feu vert officiel du gouvernement centrafricain pour engager des pourparlers humanitaires visant leur libération sans condition.


Info et Image : rjdhrca.org
Info et Image : rjdhrca.org



  Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré sa volonté d'intervenir pour faciliter la libération de quatre otages toujours détenus à Bambouti, dans la préfecture du Haut-Mbomou, sud-est de la Centrafrique, sous réserve d'une demande formelle du gouvernement centrafricain.


 

Contexte de la Prise d'Otages

  Les quatre otages, incluant la sous-préfète de Bambouti, un gendarme, un agent électoral et potentiellement une autre autorité locale, ont été enlevés autour du 28 décembre 2025 lors d'une offensive de la milice Azandé Ani Kpi Gbé (AAKG). Cette attaque a perturbé les élections générales du 28 décembre 2025, remportées par le président Faustin-Archange Touadéra.




La Milice AAKG

  Formée en 2023, la milice AAKG est un groupe d'autodéfense ethnique conçu pour protéger la communauté zandé contre les exactions des rebelles de l'UPC (Union pour la Paix en Centrafrique). Depuis fin 2025, elle a mené plusieurs offensives dans la région, entraînant des affrontements avec les Forces armées centrafricaines (FACA), leurs alliés, et la MINUSCA (Mission intégrée multidimensionnelle des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique).




Événements Récents

  Un agent électoral aurait été tué lors de l'enlèvement. Des combats se sont poursuivis en janvier 2026 autour de Bambouti et Zémio, provoquant des blessés et des déplacements de populations. Les otages restent sous le contrôle de l'AAKG, qui conteste le contrôle de certaines zones du Haut-Mbomou.




Appels à la Libération

  Les captifs ont récemment donné signe de vie et ont contacté le cardinal Dieudonné Nzapalaïnga, archevêque de Bangassou, pour solliciter son aide pour leur libération. Des appels à la libération immédiate ont également été lancés par des associations de femmes leaders centrafricaines dès début janvier 2026.




Rôle du CICR

  En tant qu'organisation neutre et impartiale, le CICR agit souvent comme intermédiaire humanitaire dans les conflits. Il a déjà été actif dans la région en distribuant des kits d'urgence (eau, médicaments, etc.) à Zémio début janvier.

Le CICR souligne que toute intervention dépend d'une demande explicite du gouvernement centrafricain, conformément à ses principes de neutralité et de consentement des parties.




Situation Tendue


La milice AAKG, forte de plus de 1 000 combattants, suscite l'attention de groupes rebelles et reste en conflit avec les forces pro-gouvernementales. À la fin de janvier 2026, les évêques de Bangassou ont lancé un appel à la paix et au dialogue face à l'escalade des violences dans la région.



 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/02/2026

Santé au Lac-Iro : Djindjebo érige son propre rempart sanitaire

Santé au Lac-Iro : Djindjebo érige son propre rempart sanitaire

Justice pour l'enfant de Farcha : Le Ministère de la Femme exige la fermeté Justice pour l'enfant de Farcha : Le Ministère de la Femme exige la fermeté 01/02/2026

Populaires

Le SET de N’Djamena annonce un préavis de grève de deux semaines

01/02/2026

Le président Tchadien de retour à N'Djamena après sa visite d'amitié et de travail en France

01/02/2026

Coopération Stratégique : La CIMCT et le CCG unissent leurs forces à Riyad

01/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 31/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée

Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée

Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique 30/01/2026 - Temandang Gontran

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter