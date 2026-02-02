RCA - Crise des Otages de Bambouti : Le CICR prêt à agir comme intermédiaire neutre







Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré sa volonté d'intervenir pour faciliter la libération de quatre otages toujours détenus à Bambouti, dans la préfecture du Haut-Mbomou, sud-est de la Centrafrique, sous réserve d'une demande formelle du gouvernement centrafricain.





Contexte de la Prise d'Otages Les quatre otages, incluant la sous-préfète de Bambouti, un gendarme, un agent électoral et potentiellement une autre autorité locale, ont été enlevés autour du 28 décembre 2025 lors d'une offensive de la milice Azandé Ani Kpi Gbé (AAKG). Cette attaque a perturbé les élections générales du 28 décembre 2025, remportées par le président Faustin-Archange Touadéra.





La Milice AAKG Formée en 2023, la milice AAKG est un groupe d'autodéfense ethnique conçu pour protéger la communauté zandé contre les exactions des rebelles de l'UPC (Union pour la Paix en Centrafrique). Depuis fin 2025, elle a mené plusieurs offensives dans la région, entraînant des affrontements avec les Forces armées centrafricaines (FACA), leurs alliés, et la MINUSCA (Mission intégrée multidimensionnelle des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique).





Événements Récents Un agent électoral aurait été tué lors de l'enlèvement. Des combats se sont poursuivis en janvier 2026 autour de Bambouti et Zémio, provoquant des blessés et des déplacements de populations. Les otages restent sous le contrôle de l'AAKG, qui conteste le contrôle de certaines zones du Haut-Mbomou.





Appels à la Libération Les captifs ont récemment donné signe de vie et ont contacté le cardinal Dieudonné Nzapalaïnga, archevêque de Bangassou, pour solliciter son aide pour leur libération. Des appels à la libération immédiate ont également été lancés par des associations de femmes leaders centrafricaines dès début janvier 2026.





Rôle du CICR En tant qu'organisation neutre et impartiale, le CICR agit souvent comme intermédiaire humanitaire dans les conflits. Il a déjà été actif dans la région en distribuant des kits d'urgence (eau, médicaments, etc.) à Zémio début janvier.



Le CICR souligne que toute intervention dépend d'une demande explicite du gouvernement centrafricain, conformément à ses principes de neutralité et de consentement des parties.





Situation Tendue

La milice AAKG, forte de plus de 1 000 combattants, suscite l'attention de groupes rebelles et reste en conflit avec les forces pro-gouvernementales. À la fin de janvier 2026, les évêques de Bangassou ont lancé un appel à la paix et au dialogue face à l'escalade des violences dans la région.







