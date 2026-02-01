Niger (Vidéo) : L'État islamique diffuse une vidéo montrant l'attaque contre la base aérienne 101

L'attaque a eu lieu dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026. L'EI a revendiqué l'opération via son agence Amaq, la décrivant comme une frappe « surprise et coordonnée » impliquant des armes lourdes et potentiellement des drones, causant des dommages à plusieurs appareils (y compris des avions civils d'Air Côte d’Ivoire et ASKY). Les autorités nigériennes ont initialement parlé d'une attaque repoussée par des « mercenaires télécommandés », avec des bilans contradictoires (blessés, appareils endommagés, et accusations portées contre des pays voisins ou la France sans preuves publiques).

Le groupe devrait probablement diffuser un documentaire plus long à l'avenir pour exploiter propagandistement cet événement, soulignant la vulnérabilité de sites stratégiques au Sahel. Cette opération illustre la coordination croissante entre les branches EI-Sahel et EIWAP dans la région.