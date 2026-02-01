Alwihda Info
AFRIQUE

Niger (Vidéo) : L'État islamique diffuse une vidéo montrant l'attaque contre la base aérienne 101


Alwihda Info | Par - 2 Février 2026


La diffusion de ces images marque l'échec de la sanctuarisation de la capitale nigérienne. La coordination entre les branches sahélienne et ouest-africaine de l'EI révèle une capacité de projection logistique qui défie les frontières et les dispositifs de sécurité de l'Alliance des États du Sahel (AES).


L'État islamique (EI) a diffusé ce dimanche 1er février 2026,  une vidéo montrant l'attaque contre la base aérienne 101 de l'armée de l'air nigérienne, située près de l'aéroport international Diori Hamani à Niamey. Les images montrent des dizaines de combattants de la province EI-Sahel (Islamic State in the Sahel Province) sur des motos détruisant des avions militaires, apparemment sans résistance significative de la part des forces de défense.





 
À la fin de la vidéo, le caméraman s'exprime en kanuri, une langue parlée dans le nord-est du Nigeria (notamment dans l'État de Borno), ce qui confirme la participation de militants de l'EIWAP (Islamic State West Africa Province, anciennement lié à Boko Haram). Bien que la majorité des combattants semblent provenir du Niger, il apparaît que la logistique, la sécurité opérationnelle et la production médiatique ont été gérées par l'EIWAP.



 





 
L'attaque a eu lieu dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026. L'EI a revendiqué l'opération via son agence Amaq, la décrivant comme une frappe « surprise et coordonnée » impliquant des armes lourdes et potentiellement des drones, causant des dommages à plusieurs appareils (y compris des avions civils d'Air Côte d’Ivoire et ASKY). Les autorités nigériennes ont initialement parlé d'une attaque repoussée par des « mercenaires télécommandés », avec des bilans contradictoires (blessés, appareils endommagés, et accusations portées contre des pays voisins ou la France sans preuves publiques).

Le groupe devrait probablement diffuser un documentaire plus long à l'avenir pour exploiter propagandistement cet événement, soulignant la vulnérabilité de sites stratégiques au Sahel. Cette opération illustre la coordination croissante entre les branches EI-Sahel et EIWAP dans la région.




 
Peter Kum
