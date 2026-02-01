Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Cameroun - Logone-et-Chari : La Gendarmerie muscle sa présence à Kousséri


Alwihda Info | Par - 2 Février 2026


En parcourant les artères urbaines et les zones périphériques dès l'aube, les troupes de la Gendarmerie nationale réaffirment leur aptitude opérationnelle. Cette marche de cohésion est un signal fort envoyé aux populations et aux réseaux criminels transfrontaliers.


  La Légion de Gendarmerie du Logone et Chari a organisé une marche sportive qui a débuté aux environs de 06 heures. Cet événement a rassemblé la quasi-totalité des gendarmes de la ville pour un parcours intensif d'environ vingt kilomètres à travers divers quartiers urbains.

 

Objectifs de l'Initiative

  Cette initiative avait plusieurs objectifs principaux :
  • Stimuler la condition physique des gendarmes.
  • Maintenir la cohésion des troupes au sein de la Légion.
  • Marquer une présence institutionnelle forte sur le terrain, en circulant sur les axes majeurs et dans des zones plus isolées.


Importance de l'Exercice

  Cette activité structurée vise à garantir l’efficacité opérationnelle des forces de sécurité dans la Légion du Logone-et-Chari. En renforçant la condition physique des gendarmes et en consolidant leur esprit d'équipe, l'événement contribue à améliorer leur préparation face aux défis de la sécurité publique.

 

La marche sportive est un exemple d'engagement pour le bien-être et la performance des gendarmes, soulignant l'importance d'activités physiques régulières au sein des forces de sécurité. Cette démarche favorise non seulement la santé physique, mais également le moral et la cohésion des équipes, essentiels pour une opérationnalité efficace.



 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


