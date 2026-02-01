Cameroun - Logone-et-Chari : La Gendarmerie muscle sa présence à Kousséri

Objectifs de l'Initiative

La Légion de Gendarmerie du Logone et Chari a organisé une marche sportive qui a débuté aux environs de 06 heures. Cet événement a rassemblé la quasi-totalité des gendarmes de la ville pour un parcours intensif d'environ vingt kilomètres à travers divers quartiers urbains.Cette initiative avait plusieurs objectifs principaux :Cette activité structurée vise à garantir l’efficacité opérationnelle des forces de sécurité dans la Légion du Logone-et-Chari. En renforçant la condition physique des gendarmes et en consolidant leur esprit d'équipe, l'événement contribue à améliorer leur préparation face aux défis de la sécurité publique.La marche sportive est un exemple d'engagement pour le bien-être et la performance des gendarmes, soulignant l'importance d'activités physiques régulières au sein des forces de sécurité. Cette démarche favorise non seulement la santé physique, mais également le moral et la cohésion des équipes, essentiels pour une opérationnalité efficace.