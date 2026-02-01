Congo Airways : Le retour de l'Airbus A320, symbole de la relance nationale

Ce samedi 31 janvier 2026, les membres du Comité exécutif de Congo Airways SA ont officiellement réceptionné un nouvel aéronef de type Airbus A320. L'événement s'est tenu en présence de :
- Alexandre Tshikala Mukendi, Directeur général de Congo Airways
- Jean-Bertrand Ewanga, Président du Conseil d’administration
- Un représentant de la Ministre du Portefeuille, Julie Mbuyi Shiku
- Me Paul Djunga, Directeur de cabinet adjoint du Vice-Premier ministre aux Transports, représentant Jean-Pierre Bemba