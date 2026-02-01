Alwihda Info
AFRIQUE

Congo Airways : Le retour de l'Airbus A320, symbole de la relance nationale


Alwihda Info | Par - 1 Février 2026


Après des mois d'incertitudes techniques et financières, l'arrivée de cet appareil dans la flotte nationale vient soulager un réseau domestique sous tension. Ce renforcement est le fruit d'une synergie entre les ministères du Portefeuille et des Transports, sous la supervision du VPM Jean-Pierre Bemba.


  Ce samedi 31 janvier 2026, les membres du Comité exécutif de Congo Airways SA ont officiellement réceptionné un nouvel aéronef de type Airbus A320. L'événement s'est tenu en présence de :
  • Alexandre Tshikala Mukendi, Directeur général de Congo Airways
  • Jean-Bertrand Ewanga, Président du Conseil d’administration
  • Un représentant de la Ministre du Portefeuille, Julie Mbuyi Shiku
  • Me Paul Djunga, Directeur de cabinet adjoint du Vice-Premier ministre aux Transports, représentant Jean-Pierre Bemba

 

Importance de l'Acquisition

  Cette acquisition marque une étape clé dans le processus de relance et de modernisation de la compagnie aérienne nationale. Le nouvel Airbus A320 est destiné à renforcer la flotte de Congo Airways et à améliorer la qualité des services offerts aux passagers.


 

Perspectives d'Avenir

  Avec ce nouvel aéronef, Congo Airways espère non seulement accroître sa capacité opérationnelle, mais aussi renforcer sa compétitivité sur le marché aérien régional et international. L'engagement des autorités à soutenir le développement de la compagnie souligne l'importance du transport aérien pour l'économie de la République Démocratique du Congo.



 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Tchad : l'INSEED fait découvrir les métiers de la statistique aux élèves à Bongor

