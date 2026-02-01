Congo Airways : Le retour de l'Airbus A320, symbole de la relance nationale







Importance de l'Acquisition Cette acquisition marque une étape clé dans le processus de relance et de modernisation de la compagnie aérienne nationale. Le nouvel Airbus A320 est destiné à renforcer la flotte de Congo Airways et à améliorer la qualité des services offerts aux passagers.







Perspectives d'Avenir Avec ce nouvel aéronef, Congo Airways espère non seulement accroître sa capacité opérationnelle, mais aussi renforcer sa compétitivité sur le marché aérien régional et international. L'engagement des autorités à soutenir le développement de la compagnie souligne l'importance du transport aérien pour l'économie de la République Démocratique du Congo.







