Fin de Mission à Togbin : Le Bénin célèbre la solidarité militaire nigériane

Le Bénin a officiellement procédé au désengagement du bataillon d’infanterie mécanisé de l’armée nigérianne déployé sur la base militaire de Togbin. La cérémonie de remerciement, marquant la fin de cette mission bilatérale de coopération sécuritaire, a eu lieu le 30 janvier 2026.
Contexte du DéploiementLe contingent nigérian, comptant environ 260 soldats, avait été déployé d'urgence le 7 décembre 2025 suite à une tentative de coup d'État avortée menée par des éléments des Forces armées béninoises (FAB), dirigés par le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Les putschistes avaient annoncé la destitution du président Patrice Talon et pris le contrôle temporaire de la télévision nationale et d'autres infrastructures stratégiques.
La tentative de coup d'État a été rapidement déjouée grâce à :
- La riposte des forces loyalistes béninoises.
- Un appui aérien des forces nigérianes, notamment des frappes ciblées par des Embraer A-29 Super Tucano.
- Des soutiens logistiques et d'intelligence de la France et de la CEDEAO.
Cérémonie de Fin de Mission:La cérémonie de fin de mission s'est déroulée à la caserne de Togbin, en présence du chef d’état-major général du Bénin, général Fructueux Gbaguidi, de l’ambassadeur du Nigeria à Cotonou, Olukayode Olugbenga Aluko, et des hiérarchies militaires des deux pays. La cérémonie a inclus :
- Des honneurs militaires.
- Des remerciements officiels.
- Des discours soulignant la contribution essentielle du contingent à la stabilisation et au rétablissement de l'ordre constitutionnel au Bénin.
Bilan et SuitesCette mission, temporaire et exceptionnelle, s'inscrit dans les protocoles de la CEDEAO pour défendre l'ordre constitutionnel et renforcer la coopération militaire entre le Bénin et le Nigéria, particulièrement face à une insécurité croissante dans la région.
Les événements récents ont entraîné des arrestations, incluant des figures politiques comme Alassane Tigri et Candide Azannaï, ainsi que des enquêtes menées par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le Bénin se prépare également pour des élections législatives et présidentielles à venir.
Cette fin de mission marque un retour à une certaine normalité après une crise sérieuse, le dernier coup d'État au Bénin remontant à 1972, illustrant ainsi l’importance de la coopération régionale pour la stabilité et la sécurité.