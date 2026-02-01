Fin de Mission à Togbin : Le Bénin célèbre la solidarité militaire nigériane





Bilan et Suites Cette mission, temporaire et exceptionnelle, s'inscrit dans les protocoles de la CEDEAO pour défendre l'ordre constitutionnel et renforcer la coopération militaire entre le Bénin et le Nigéria, particulièrement face à une insécurité croissante dans la région.



Les événements récents ont entraîné des arrestations, incluant des figures politiques comme Alassane Tigri et Candide Azannaï, ainsi que des enquêtes menées par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le Bénin se prépare également pour des élections législatives et présidentielles à venir.



Cette fin de mission marque un retour à une certaine normalité après une crise sérieuse, le dernier coup d'État au Bénin remontant à 1972, illustrant ainsi l’importance de la coopération régionale pour la stabilité et la sécurité.









