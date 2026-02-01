Alwihda Info
AFRIQUE

Burkina Faso : Une "Offensive Hydraulique" pour 100 Barrages


Alwihda Info | Par - 1 Février 2026


Face à un constat alarmant où 90 % des barrages nationaux sont dégradés, l'État mobilise plus de 19 milliards de FCFA. L'objectif est clair : récupérer 50 millions de mètres cubes d'eau pour transformer le Sahel en un grenier fertile.


Burkina Faso : Une "Offensive Hydraulique" pour 100 Barrages




  Le 31 janvier 2026, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a lancé officiellement, à Gonsé, commune rurale de Koubri dans la province du Kadiogo, une campagne nationale de mobilisation des eaux de surface. Cette initiative comprend le curage et la confortation de 100 barrages sur l’ensemble du territoire national.

 

Cette campagne vise à :
  • Accroître durablement la capacité de stockage de l’eau
  • Soutenir les activités agropastorales et halieutiques

 

Malgré les avancées récentes, la gestion des ressources en eau fait face à des contraintes majeures, notamment :
  • Ensablement et envasement des barrages
  • Dégradation des digues
  • Dysfonctionnements des ouvrages d’évacuation
Actuellement, seulement 10 % des barrages sont en bon état, tandis que 40 % sont fortement dégradés.

 

Le gouvernement a lancé une vaste campagne couvrant 12 des 17 régions du pays, avec l’objectif de mobiliser au moins 50 millions de mètres cubes d’eau supplémentaires pour l’eau potable et les productions agropastorales et halieutiques. Financé par le budget de l’État pour l’exercice 2026, l’investissement se chiffre à plus de 19 milliards de FCFA et la durée de mise en œuvre est estimée à cinq mois.

 

Le barrage de Gonsé, choisi comme site de lancement, a été construit en 1984 avec l’appui de Secours catholique. Sa capacité initiale de 300 000 m³ a diminué à environ 211 000 m³ en raison de l’envasement. Les travaux visent à curer près de 100 000 m³ de sédiments et à conforter la digue, restituant ainsi la capacité de stockage du barrage.

 

Ce barrage bénéficie à environ 200 exploitants dans les villages de Gonsé et Nougou, incluant 110 femmes. Les usages de l’eau concernent le maraîchage, l’arboriculture fruitière, la pêche, et divers projets générateurs de revenus.

 

Le Chef du Gouvernement a souligné l'engagement du Burkina Faso pour la préservation de son intégrité territoriale et la conquête de l’autosuffisance alimentaire. Il a invité les bénéficiaires à collaborer avec les entreprises en charge des travaux afin de prévenir l’ensablement futur des barrages.

 

À travers cette initiative, le Gouvernement réaffirme sa volonté de faire de la maîtrise de l’eau un levier stratégique pour le développement économique et social, au service de la résilience des populations et de la souveraineté alimentaire du Burkina Faso.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


