Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : nomination d'un chef de canton de Mayaguiné (Hadjer-Lamis)


Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Mars 2026


Par Décret N°115/PR/PM/MATD/2026 du 11 mars 2026, Monsieur HASSANE BABA ABAKAR est nommé Chef de Canton de Mayaguiné, dans la Sous-préfecture de Moïto, Département de la N’Goura, Province du Hadjer-Lamis, en remplacement de son père décédé.


Tchad : nomination d'un chef de canton de Mayaguiné (Hadjer-Lamis)


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/03/2026

Tchad : au Guéra, formation des Clubs de Filles contre les VBG et pour la protection de l'enfance à Sissi

Tchad : au Guéra, formation des Clubs de Filles contre les VBG et pour la protection de l'enfance à Sissi

​Tchad : première réunion de sécurité du délégué général du gouvernement au Borkou ​Tchad : première réunion de sécurité du délégué général du gouvernement au Borkou 17/03/2026

Populaires

Tchad : à Abéché, un homme de 30 ans tué par arme blanche

17/03/2026

Tchad : prévention des discours de haine, le CNAIT en tournée auprès des courants islamiques

17/03/2026

Tchad : Sarh accueille un camp pour former les jeunes basketteurs

17/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 17/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

Le tribunal administratif de Montreuil annule le refus de séjour, l’OQTF, l’IRTF et ordonne de mettre fin sans délai au signalement le système d’information Schengen

Le tribunal administratif de Montreuil annule le refus de séjour, l’OQTF, l’IRTF et ordonne de mettre fin sans délai au signalement le système d’information Schengen

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants 10/03/2026 - Ilyes Zouari, chercheur, Président du CERMF (Cercle d'étude et de réflexion sur le monde francophone)

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter