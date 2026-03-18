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TCHAD
Tchad : nomination d'un chef de canton de Mayaguiné (Hadjer-Lamis)
Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Mars 2026
Par Décret N°115/PR/PM/MATD/2026 du 11 mars 2026, Monsieur HASSANE BABA ABAKAR est nommé Chef de Canton de Mayaguiné, dans la Sous-préfecture de Moïto, Département de la N’Goura, Province du Hadjer-Lamis, en remplacement de son père décédé.
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