Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Promo Ramadan : Moov Money récompense ses abonnés avec des kits alimentaires et des tissus Getzner


Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Mars 2026


À l’approche de la fin du mois sacré de Ramadan, Moov Money a organisé, ce mardi 17 mars 2026, une cérémonie officielle de remise de lots en faveur de douze abonnés. L’événement s’est déroulé en présence du Directeur Général de Moov Money, M. Hably Saïd, et a permis de distribuer six kits alimentaires et six tissus Getzner aux heureux gagnants.


Promo Ramadan : Moov Money récompense ses abonnés avec des kits alimentaires et des tissus Getzner
Dans son allocution, le Directeur Général a salué cette journée marquant la dernière phase de l’opération spéciale Ramadan. Il a félicité les gagnants ainsi que l’équipe organisatrice pour le succès de cette initiative, qu’il a qualifiée d’« inédite dans le secteur du Mobile Money ». Il a également remercié l’ensemble des participants pour leur confiance et leur engagement, tout en invitant les abonnés à continuer d’utiliser Moov Money, promettant « d’autres surprises à venir ».
 
Prenant la parole à son tour, M. Kourabé Yves, Chef de Service Conception des Offres Moov Money, a indiqué les critères qui ont permis de sélectionner les gagnants. Selon lui, pour participer à cette opération, il suffisait d’être titulaire d’une carte SIM Moov Africa, de disposer d’un compte Moov Money et d’effectuer un dépôt d’au moins 5 000 F CFA. Les autres transactions comme les retraits, les transferts, les paiements marchands ou encore la souscription au forfait MB rendaient également éligible au tirage au sort.

Promo Ramadan : Moov Money récompense ses abonnés avec des kits alimentaires et des tissus Getzner
Les lots offerts comprenaient notamment un sac de riz de 25 kg, un sac de sucre de 25 kg, un sac de farine de 25 kg, un bidon d’huile de 20 litres, ainsi qu’un carton de jus. En complément, certains gagnants ont reçu des tissus Getzner, un geste supplémentaire de Moov Money pour accompagner ses abonnés durant ce mois de jeûne.
 
Afin de garantir une transparence totale, le tirage au sort a été supervisé par un huissier de justice. Ce dernier a précisé que ni les employés de Moov Money ni  lui-même n’étaient éligibles à ce tirage.

Il est important de souligner que le seul numéro officiel autorisé à contacter les gagnants est le 4040.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/03/2026

​Tchad : première réunion de sécurité du délégué général du gouvernement au Borkou

​Tchad : première réunion de sécurité du délégué général du gouvernement au Borkou

Tchad : La direction de Tribune Échos inculpée suite à une plainte de l’hôpital de la Renaissance Tchad : La direction de Tribune Échos inculpée suite à une plainte de l’hôpital de la Renaissance 16/03/2026

Populaires

Tchad : à Abéché, un homme de 30 ans tué par arme blanche

17/03/2026

Tchad : prévention des discours de haine, le CNAIT en tournée auprès des courants islamiques

17/03/2026

Tchad : protection des consommateurs, le coordonnateur appelle à des mesures urgentes

17/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 10/03/2026 - Ilyes Zouari, chercheur, Président du CERMF (Cercle d'étude et de réflexion sur le monde francophone)

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées 08/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter