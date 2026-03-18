Promo Ramadan : Moov Money récompense ses abonnés avec des kits alimentaires et des tissus Getzner

Dans son allocution, le Directeur Général a salué cette journée marquant la dernière phase de l’opération spéciale Ramadan. Il a félicité les gagnants ainsi que l’équipe organisatrice pour le succès de cette initiative, qu’il a qualifiée d’« inédite dans le secteur du Mobile Money ». Il a également remercié l’ensemble des participants pour leur confiance et leur engagement, tout en invitant les abonnés à continuer d’utiliser Moov Money, promettant « d’autres surprises à venir ».



Prenant la parole à son tour, M. Kourabé Yves, Chef de Service Conception des Offres Moov Money, a indiqué les critères qui ont permis de sélectionner les gagnants. Selon lui, pour participer à cette opération, il suffisait d’être titulaire d’une carte SIM Moov Africa, de disposer d’un compte Moov Money et d’effectuer un dépôt d’au moins 5 000 F CFA. Les autres transactions comme les retraits, les transferts, les paiements marchands ou encore la souscription au forfait MB rendaient également éligible au tirage au sort.