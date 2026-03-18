Promo Ramadan : Moov Money récompense ses abonnés avec des kits alimentaires et des tissus Getzner

Dans son allocution, le Directeur Général a salué cette journée marquant la dernière phase de l’opération spéciale Ramadan. Il a félicité les gagnants ainsi que l’équipe organisatrice pour le succès de cette initiative, qu’il a qualifiée d’« inédite dans le secteur du Mobile Money ». Il a également remercié l’ensemble des participants pour leur confiance et leur engagement, tout en invitant les abonnés à continuer d’utiliser Moov Money, promettant « d’autres surprises à venir ».
Prenant la parole à son tour, M. Kourabé Yves, Chef de Service Conception des Offres Moov Money, a indiqué les critères qui ont permis de sélectionner les gagnants. Selon lui, pour participer à cette opération, il suffisait d’être titulaire d’une carte SIM Moov Africa, de disposer d’un compte Moov Money et d’effectuer un dépôt d’au moins 5 000 F CFA. Les autres transactions comme les retraits, les transferts, les paiements marchands ou encore la souscription au forfait MB rendaient également éligible au tirage au sort.
Prenant la parole à son tour, M. Kourabé Yves, Chef de Service Conception des Offres Moov Money, a indiqué les critères qui ont permis de sélectionner les gagnants. Selon lui, pour participer à cette opération, il suffisait d’être titulaire d’une carte SIM Moov Africa, de disposer d’un compte Moov Money et d’effectuer un dépôt d’au moins 5 000 F CFA. Les autres transactions comme les retraits, les transferts, les paiements marchands ou encore la souscription au forfait MB rendaient également éligible au tirage au sort.
Les lots offerts comprenaient notamment un sac de riz de 25 kg, un sac de sucre de 25 kg, un sac de farine de 25 kg, un bidon d’huile de 20 litres, ainsi qu’un carton de jus. En complément, certains gagnants ont reçu des tissus Getzner, un geste supplémentaire de Moov Money pour accompagner ses abonnés durant ce mois de jeûne.
Afin de garantir une transparence totale, le tirage au sort a été supervisé par un huissier de justice. Ce dernier a précisé que ni les employés de Moov Money ni lui-même n’étaient éligibles à ce tirage.
Il est important de souligner que le seul numéro officiel autorisé à contacter les gagnants est le 4040.
Afin de garantir une transparence totale, le tirage au sort a été supervisé par un huissier de justice. Ce dernier a précisé que ni les employés de Moov Money ni lui-même n’étaient éligibles à ce tirage.
Il est important de souligner que le seul numéro officiel autorisé à contacter les gagnants est le 4040.