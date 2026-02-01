Burundi - Le Stade Intwari : Une nouvelle vitrine pour le football burundais







Le Chef de l'État, Son Excellence Evariste Ndayishimiye, accompagné de la Première Dame du Burundi, a inauguré le Stade Intwari. Cet événement marque la renaissance d'une infrastructure sportive moderne, bâtie sur le site de l'ancien stade qui avait été démoli dans le cadre de sa modernisation.



Importance de l'Infrastructure Le nouveau Stade Intwari permettra au Burundi d'accueillir des compétitions sportives internationales, renforçant ainsi la présence et la visibilité du pays sur la scène sportive mondiale.





