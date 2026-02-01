Alwihda Info
AFRIQUE

Burundi - Le Stade Intwari : Une nouvelle vitrine pour le football burundais


Alwihda Info | Par - 1 Février 2026


Le nouveau stade ne se contente pas d'être une amélioration esthétique ; il est le fruit d'une ingénierie moderne qui permet désormais au Burundi d'éviter la délocalisation de ses matchs à domicile.


  Le Chef de l'État, Son Excellence Evariste Ndayishimiye, accompagné de la Première Dame du Burundi, a inauguré le Stade Intwari. Cet événement marque la renaissance d'une infrastructure sportive moderne, bâtie sur le site de l'ancien stade qui avait été démoli dans le cadre de sa modernisation.

 

Importance de l'Infrastructure

  Le nouveau Stade Intwari permettra au Burundi d'accueillir des compétitions sportives internationales, renforçant ainsi la présence et la visibilité du pays sur la scène sportive mondiale.


 




