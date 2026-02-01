Le Chef de l'État, Son Excellence Evariste Ndayishimiye, accompagné de la Première Dame du Burundi, a inauguré le Stade Intwari. Cet événement marque la renaissance d'une infrastructure sportive moderne, bâtie sur le site de l'ancien stade qui avait été démoli dans le cadre de sa modernisation.
Burundi - Le Stade Intwari : Une nouvelle vitrine pour le football burundais
Le nouveau stade ne se contente pas d'être une amélioration esthétique ; il est le fruit d'une ingénierie moderne qui permet désormais au Burundi d'éviter la délocalisation de ses matchs à domicile.
