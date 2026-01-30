Alwihda Info
TCHAD

Zina Oki Dagache : Une pionnière tchadienne à la conquête du ciel


Alwihda Info | Par - 31 Janvier 2026


Formée dans le cadre de la coopération militaire stratégique entre N'Djamena et Ankara, cette jeune officier ne s'est pas contentée d'obtenir son diplôme : elle a dominé sa promotion avec la mention "Excellent", forçant l'admiration de ses instructeurs internationaux.


Zina Oki Dagache : Une pionnière tchadienne à la conquête du ciel



  Le 30 janvier 2026, Zina Oki Dagache a réalisé un exploit historique en décrochant son diplôme de pilotage d’avion de chasse en Turquie, où elle a été formée dans le cadre de la coopération militaire entre le Tchad et la Turquie. Elle est devenue la première femme tchadienne à obtenir ce diplôme, sortant major de sa promotion avec la mention “Excellent”.


 

Une Réussite Remarquable

  Son parcours, à la fois exigeant et sélectif, témoigne de son excellence académique et opérationnelle au sein de sa formation spécialisée. Cet accomplissement marque une avancée significative pour l’intégration des femmes dans les forces de défense tchadiennes et souligne les efforts du Tchad pour renforcer les capacités de son aviation militaire.



 

Zina Oki Dagache : Une pionnière tchadienne à la conquête du ciel



 

Un Impact Inspirant

  Zina Oki Dagache s’affirme désormais comme une pionnière dans le pilotage d’appareils de combat, une réalisation saluée par ses instructeurs turcs, reconnus pour leur respect envers ses compétences. À l’annonce de cette victoire, Kitoko Gata Ngoulou, Ministre d'État, Ministre de la Femme et de la Petite Enfance du Tchad, a exprimé sa fierté et son admiration pour le parcours exceptionnel de Zina :

 
"J’ai appris avec une immense fierté la réussite exceptionnelle de notre compatriote, qui entre dans l’Histoire en devenant la toute première femme tchadienne pilote de chasse. À travers cet exploit, Zina prouve au monde entier et surtout à la jeunesse féminine de notre pays que le courage et l’excellence n’ont pas de genre."





Une Source d’Inspiration


Zina Oki Dagache devient ainsi une figure montante de la défense aérienne tchadienne et un modèle pour toutes les petites filles du Tchad qui aspirent à réaliser leurs rêves et à conquérir les cieux. Sa réussite est accueillie avec enthousiasme, et son histoire incarne l’espoir d’un avenir où les femmes peuvent exceller dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes.
 
Félicitations à Zina Oki Dagache pour cette réalisation remarquable et porteuse d'espoir pour la jeunesse féminine du Tchad !




 
Peter Kum
