Zina Oki Dagache : Une pionnière tchadienne à la conquête du ciel

Un Impact Inspirant

"J’ai appris avec une immense fierté la réussite exceptionnelle de notre compatriote, qui entre dans l’Histoire en devenant la toute première femme tchadienne pilote de chasse. À travers cet exploit, Zina prouve au monde entier et surtout à la jeunesse féminine de notre pays que le courage et l’excellence n’ont pas de genre."











Une Source d’Inspiration

Zina Oki Dagache s’affirme désormais comme une pionnière dans le pilotage d’appareils de combat, une réalisation saluée par ses instructeurs turcs, reconnus pour leur respect envers ses compétences. À l’annonce de cette victoire, Kitoko Gata Ngoulou, Ministre d'État, Ministre de la Femme et de la Petite Enfance du Tchad, a exprimé sa fierté et son admiration pour le parcours exceptionnel de Zina :Zina Oki Dagache devient ainsi une figure montante de la défense aérienne tchadienne et un modèle pour toutes les petites filles du Tchad qui aspirent à réaliser leurs rêves et à conquérir les cieux. Sa réussite est accueillie avec enthousiasme, et son histoire incarne l’espoir d’un avenir où les femmes peuvent exceller dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes.Félicitations à Zina Oki Dagache pour cette réalisation remarquable et porteuse d'espoir pour la jeunesse féminine du Tchad !