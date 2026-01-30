Projet ENSOAK à Kalaït : 10 milliards de FCFA pour un nouveau pôle d'élite

Objectif de la Mission

Analyses et Évaluations

Analyser la modélisation des infrastructures existantes.

Évaluer les réseaux techniques tels que l’eau et l’électricité disponibles sur le site.

Étudier les possibilités de réaménagement en vue d'une éventuelle délocalisation de l'école vers Kalaït.







Infrastructures du Camp Militaire de Kalaït

Logements

Bureaux administratifs

Installations sportives

Dispositifs de sécurité adaptés





Perspectives de Coopération

Le jeudi 29 janvier 2026, une mission conjointe tchadienne et européenne a eu lieu à Kalaït, dans la province de l’Ennedi-Ouest, sous la conduite du Général de Division Tahir Brahim Djouma, Chef d’État-major Particulier du Ministère des Armées.Cette initiative marque une étape importante dans le cadre de l’appui de la Facilité Européenne pour la Paix, visant à renforcer les capacités des Forces de Défense et de Sécurité du Tchad. Un budget conséquent de dix milliards de FCFA (10 000 000 000 FCFA) a été alloué à l’École Nationale des Sous-Officiers d’Active de Koundoul (ENSOAK).Le principal objectif de cette mission était d’évaluer le camp militaire de Kalaït pour envisager une réaffectation des fonds initialement prévus pour Koundoul. La présence d’une délégation de l'Union Européenne a permis d'examiner les infrastructures existantes et d’évaluer la capacité du camp à accueillir l’ENSOAK.yLes experts de la mission ont été chargés de :Lors de cette mission, la délégation a également rencontré le Préfet du Département de Mourtcha pour échanger sur les perspectives liées à la délocalisation de l’ENSOAK.Établi en 2013 pour une unité opérationnelle, le camp militaire a été rétrocédé en 2023 au Groupement des Écoles Militaires Interarmées. Avec une superficie de 240 000 m², le site s’étend sur un terrain long de 600 mètres et large de 400 mètres. Il offre divers équipements, notamment :Cette mission de prospection représente une avancée significative dans l’amélioration des capacités militaires et la coopération entre le Tchad et l’Europe, visant à renforcer la sécurité régionale. Les résultats des évaluations effectuées durant cette mission seront déterminants pour les futures décisions concernant la formation et l’équipement des forces de sécurité tchadiennes.