TCHAD

Projet ENSOAK à Kalaït : 10 milliards de FCFA pour un nouveau pôle d'élite


Alwihda Info | Par - 31 Janvier 2026


Sous l'égide de la Facilité Européenne pour la Paix, une délégation d'experts tchadiens et européens a passé au crible les infrastructures de Kalaït. L'objectif : valider la délocalisation de l'École Nationale des Sous-Officiers d'Active de Koundoul vers ce site stratégique de l'Ennedi-Ouest.


  Le jeudi 29 janvier 2026, une mission conjointe tchadienne et européenne a eu lieu à Kalaït, dans la province de l’Ennedi-Ouest, sous la conduite du Général de Division Tahir Brahim Djouma, Chef d’État-major Particulier du Ministère des Armées.


 

Objectif de la Mission

  Cette initiative marque une étape importante dans le cadre de l’appui de la Facilité Européenne pour la Paix, visant à renforcer les capacités des Forces de Défense et de Sécurité du Tchad. Un budget conséquent de dix milliards de FCFA (10 000 000 000 FCFA) a été alloué à l’École Nationale des Sous-Officiers d’Active de Koundoul (ENSOAK).

 
Le principal objectif de cette mission était d’évaluer le camp militaire de Kalaït pour envisager une réaffectation des fonds initialement prévus pour Koundoul. La présence d’une délégation de l'Union Européenne a permis d'examiner les infrastructures existantes et d’évaluer la capacité du camp à accueillir l’ENSOAK.y

 

Analyses et Évaluations

  Les experts de la mission ont été chargés de :
  • Analyser la modélisation des infrastructures existantes.
  • Évaluer les réseaux techniques tels que l’eau et l’électricité disponibles sur le site.
  • Étudier les possibilités de réaménagement en vue d'une éventuelle délocalisation de l'école vers Kalaït.
Lors de cette mission, la délégation a également rencontré le Préfet du Département de Mourtcha pour échanger sur les perspectives liées à la délocalisation de l’ENSOAK.




Infrastructures du Camp Militaire de Kalaït

  Établi en 2013 pour une unité opérationnelle, le camp militaire a été rétrocédé en 2023 au Groupement des Écoles Militaires Interarmées. Avec une superficie de 240 000 m², le site s’étend sur un terrain long de 600 mètres et large de 400 mètres. Il offre divers équipements, notamment :
  • Logements
  • Bureaux administratifs
  • Installations sportives
  • Dispositifs de sécurité adaptés



Perspectives de Coopération



Cette mission de prospection représente une avancée significative dans l’amélioration des capacités militaires et la coopération entre le Tchad et l’Europe, visant à renforcer la sécurité régionale. Les résultats des évaluations effectuées durant cette mission seront déterminants pour les futures décisions concernant la formation et l’équipement des forces de sécurité tchadiennes.





 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


