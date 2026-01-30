Attaque contre la base aérienne 101 de Niamey : le Tchad exprime sa solidarité au Niger

Selon le communiqué, cet acte « lâche et barbare » a ciblé une installation militaire stratégique, causant des blessés parmi les Forces de défense et de sécurité nigériennes ainsi que d’importants dégâts matériels. Le gouvernement tchadien dénonce fermement cette agression, qu’il considère comme une menace directe contre la sécurité et la stabilité régionales.



En cette circonstance douloureuse, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l’État, ainsi que le Gouvernement et le peuple tchadien, ont exprimé leur entière solidarité au Général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République du Niger, et au peuple nigérien.



Le Tchad a également adressé ses vœux de prompt rétablissement aux militaires nigériens blessés lors de cette attaque. Par ailleurs, les autorités tchadiennes ont réaffirmé leur détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme, soulignant que ce fléau continue de menacer la paix, la sécurité et la stabilité de l’ensemble de la région sahélienne.



À travers ce message, N’Djaména réitère son engagement à œuvrer, aux côtés des pays frères et partenaires, pour une réponse collective et renforcée face au terrorisme au Sahel.