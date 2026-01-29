Niger : Le Général Tiani promet de faire « rugir » le Niger après l'attaque de Niamey







Le 29 janvier 2026, le général Abdourahamane Tiani, Président du Niger et chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), a adressé un message sans équivoque à Emmanuel Macron, Patrice Talon, et Alassane Ouattara à la suite d'une tentative d'attaque armée à l'aéroport de Niamey.



Contexte de l'Incident Dans la nuit du 28 au 29 janvier, des échanges de tir ont été rapportés près de la base aérienne 101, adjacente à l'aéroport international Diori Hamani. Les autorités nigériennes ont qualifié cette opération de tentative d'infiltration par des Groupes armés terroristes (GAT), avec un bilan de 20 assaillants neutralisés, dont un Français, et quatre militaires blessés. L'attaque a été maîtrisée avec l'aide de forces proches des mercenaires russes, probablement issus de Wagner ou de formations similaires.



Déclaration du Général Tiani Dans une déclaration sur la radio publique La Voix du Sahel, le général Tiani a félicité les Forces de défense et de sécurité pour leur réponse efficace, tout en accusant directement les présidents français et ouest-africains de soutenir ces "mercenaires téléguidés". Utilisant une métaphore puissante, il a déclaré : « Nous les avons suffisamment entendus aboyer. Qu’ils s’apprêtent eux aussi à leur tour à nous entendre rugir », soulignant ainsi la détermination du Niger à faire face à toute menace.





Cette déclaration a été un appel fort à la vigilance et à l'unité nationale, affirmant que le Niger n'hésitera pas à défendre sa souveraineté contre toute ingérence étrangère. Le calme est revenu à l'aéroport, qui a repris ses activités normales le matin même.













