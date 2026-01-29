Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Niger : Le Général Tiani promet de faire « rugir » le Niger après l'attaque de Niamey


Alwihda Info | Par - 30 Janvier 2026


Suite à l'incursion armée visant la Base aérienne 101 et l'aéroport Diori Hamani dans la nuit du 28 au 29 janvier, le président du CNSP a tenu un discours de rupture totale, ciblant nommément les présidents français, béninois et ivoirien comme instigateurs de cette déstabilisation.


Niger : Le Général Tiani promet de faire « rugir » le Niger après l'attaque de Niamey



Le 29 janvier 2026, le général Abdourahamane Tiani, Président du Niger et chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), a adressé un message sans équivoque à Emmanuel Macron, Patrice Talon, et Alassane Ouattara à la suite d'une tentative d'attaque armée à l'aéroport de Niamey.

 

Contexte de l'Incident

Dans la nuit du 28 au 29 janvier, des échanges de tir ont été rapportés près de la base aérienne 101, adjacente à l'aéroport international Diori Hamani. Les autorités nigériennes ont qualifié cette opération de tentative d'infiltration par des Groupes armés terroristes (GAT), avec un bilan de 20 assaillants neutralisés, dont un Français, et quatre militaires blessés. L'attaque a été maîtrisée avec l'aide de forces proches des mercenaires russes, probablement issus de Wagner ou de formations similaires.

 

Déclaration du Général Tiani

Dans une déclaration sur la radio publique La Voix du Sahel, le général Tiani a félicité les Forces de défense et de sécurité pour leur réponse efficace, tout en accusant directement les présidents français et ouest-africains de soutenir ces "mercenaires téléguidés". Utilisant une métaphore puissante, il a déclaré : « Nous les avons suffisamment entendus aboyer. Qu’ils s’apprêtent eux aussi à leur tour à nous entendre rugir », soulignant ainsi la détermination du Niger à faire face à toute menace.

 
Cette déclaration a été un appel fort à la vigilance et à l'unité nationale, affirmant que le Niger n'hésitera pas à défendre sa souveraineté contre toute ingérence étrangère. Le calme est revenu à l'aéroport, qui a repris ses activités normales le matin même.






 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/01/2026

Abéché : Star Oil Tchad franchit une nouvelle étape avec l’inauguration de la station-service « Star Ouara »

Abéché : Star Oil Tchad franchit une nouvelle étape avec l’inauguration de la station-service « Star Ouara »

Tchad : un homme tué par balle lors d’une attaque armée à Abéché, de l’or et de l’argent volés Tchad : un homme tué par balle lors d’une attaque armée à Abéché, de l’or et de l’argent volés 28/01/2026

Populaires

Ports de Douala et Kribi : en 2025, le Tchad détenait 77 % du marché des graines

29/01/2026

Gabon : le chef de l’État reçoit les syndicats du ministère du Pétrole et du Gaz

29/01/2026

Tchad : le troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat, couplé à celui de l'agriculture en 2026

29/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/01/2026 - Khadidja Oumar Abdoulaye

L’Éducation au Tchad : Le chaînon manquant du suivi parental

L’Éducation au Tchad : Le chaînon manquant du suivi parental

Nouvelle Année : Attendre le changement ou devenir soi-même le changement ? Nouvelle Année : Attendre le changement ou devenir soi-même le changement ? 26/01/2026 - Temandang Gontran

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter