TCHAD

Tchad : un homme tué par balle lors d'une attaque armée à Abéché, de l'or et de l'argent volés


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 28 Janvier 2026


Un homme âgé de 46 ans, nommé Oumar Acheik Ousmane, a été tué par des individus non identifiés à Abéché. Les assaillants ont emporté une quantité d'or et d'argent appartenant à la victime.


Tchad : un homme tué par balle lors d’une attaque armée à Abéché, de l’or et de l’argent volés

Un homme âgé de 46 ans, nommé Oumar Acheik Ousmane, a été tué par des individus non identifiés à Abéché. Les assaillants ont emporté une quantité d’or et d’argent appartenant à la victime.

Selon des témoignages recueillis sur les lieux, les auteurs de l’attaque, qui circulaient à bord d’un véhicule, auraient percuté la victime après sa chute de moto. Ils lui auraient ensuite tiré trois coups de feu avant de s’emparer de ses biens.

Grièvement blessé, Oumar Acheik Ousmane a succombé à ses blessures lors de son évacuation vers le Centre hospitalier universitaire d’Abéché, avant d’y parvenir.



