TCHAD

Tchad : à Abéché, Handicap International équipe six collèges en matériels scolaires


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 28 Janvier 2026



Tchad : à Abéché, Handicap International équipe six collèges en matériels scolaires
Le collège de Kacha, situé dans la sous-préfecture de Bourtail, département de Ouara, a abrité, le jeudi 15 janvier 2026, la cérémonie de lancement de la distribution de kits scolaires et de matériels pédagogiques au profit de six collèges de la province du Ouaddaï.

Cette dotation, composée notamment d’armoires de rangement, de dictionnaires, d’agrafeuses, de sacs, de cahiers, de craies, d’ardoises et de stylos, a été remise par l’ONG Handicap International, financé par l'AFD et l'Union européenne dans le cadre du projet ALAPAJ (Améliorer les Apprentissages pour l’Autonomisation des Jeunes), composante 2.

Dans son intervention, le directeur du CEG de Kacha, Mahamat Hassan Ibrahim, a salué une initiative qu’il considère comme un appui significatif au système éducatif local, contribuant à l’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves.

Le représentant de Handicap International, Djkoloum Parfait, a réaffirmé l’engagement de son organisation à accompagner durablement le secteur de l’éducation dans la province du Ouaddaï, tout en remerciant les autorités administratives et éducatives pour leur collaboration. Le représentant de l’Association des parents d’élèves du collège Hassan Ibrahim a également exprimé sa reconnaissance à l’ONG pour cette dotation en matériels scolaires.

Présidant la cérémonie, le délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Ouaddaï, Hissein Ibrahim Abdoulaye, a remercié le bailleur de fonds et Handicap International pour leur soutien constant. Il a appelé les responsables des établissements bénéficiaires à une gestion responsable et à la protection rigoureuse des équipements mis à leur disposition.

La cérémonie s’est achevée par la distribution symbolique des kits scolaires aux élèves bénéficiaires.


