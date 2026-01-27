Tchad - session budgétaire 2026 au Salamat : le général Ismat Issakha Acheikh promet un suivi rigoureux

Le Conseil provincial du Salamat a officiellement clôturé, ce mardi 27 janvier 2026, sa deuxième session budgétaire de l’exercice 2026. La cérémonie solennelle s’est tenue dans les locaux de la commune d’Am-Timan, sous la présidence du Délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh.



Convoquée par la décision n°05 du 20 décembre 2025, conformément aux articles 18, 19 et 22 de la loi organique n°014 du 30 juillet 2024, cette session ordinaire s’est déroulée du 26 décembre 2025 au 26 janvier 2026. Elle avait pour principal objectif l’examen et l’adoption du budget de l’exercice 2026 du Conseil provincial du Salamat.



Dans son allocution, le premier secrétaire de séance, Assafi Mahamat Hisseiny, représentant le président du Conseil provincial, a indiqué que le budget adopté s’élève à 867 087 247 FCFA. Il a précisé que la mise en œuvre effective de ce budget dépendra des engagements du ministère des Finances, sur instruction du Président de la République, afin de mettre les ressources nécessaires à la disposition du Conseil provincial.



Dans son discours de clôture, le général Ismat Issakha Acheikh a insisté sur la nécessité de traduire ce budget en actions concrètes au bénéfice des populations. « Les retombées socio-économiques doivent être visibles et palpables », a-t-il souligné, avant de s’engager à assurer personnellement un suivi rigoureux de l’exécution des projets programmés.



Le Délégué général du gouvernement a également exprimé sa reconnaissance au maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République et Chef de l’État, pour sa politique de renforcement de l’autonomie des collectivités territoriales. Il a salué sa vision visant à améliorer durablement les conditions de vie des populations à la base.



Enfin, le Conseil provincial du Salamat a lancé un appel aux partenaires techniques et financiers ainsi qu’aux services déconcentrés de l’État, les invitant à accompagner les actions prévues. Leur appui est jugé essentiel pour la réussite des projets inscrits au budget et pour un développement harmonieux et durable de la province, conformément aux textes en vigueur en République du Tchad.

