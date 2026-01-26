









ANALYSE Nouvelle Année : Attendre le changement ou devenir soi-même le changement ?

Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 26 Janvier 2026



À chaque début d’année, N’Djamena résonne des vœux de bonheur, de prospérité et de réussite. Pourtant, une réalité s’impose : malgré le changement de calendrier, les mentalités restent souvent figées. Faut-il attendre que l’année apporte le meilleur, ou développement appartient-il à chacun de se transformer pour construire son propre avenir ?





Il est frappant de constater que de nombreux citoyens passent leur temps à espérer de meilleures conditions de vie sans envisager une réelle remise en question personnelle. Beaucoup attendent des opportunités presque miraculeuses tout en négligeant l'importance du travail, de la discipline, et de l'apprentissage découlant des erreurs passées. En réalité, le passage au 1er janvier n'est qu'un changement de date ; le temps, lui, demeure constant.



Le Paradoxe des Résolutions

Le changement de comportements sociaux est également une préoccupation centrale. Anicet, observateur attentif de la vie quotidienne, note avec amertume une forme d’hypocrisie saisonnière : « Quand la nouvelle année approche, les gens demandent pardon pour leurs comportements désagréables, alors qu’au fond d’eux-mêmes, ils ne changent pas vraiment. »



Ce rituel de réconciliation devient, pour certains, une simple formalité symbolique plutôt qu'une véritable volonté de réforme intérieure.





L'Engagement Personnel

Tout dépend néanmoins de l’engagement personnel et de la capacité à interroger son passé afin de changer de trajectoire. Comme le souligne Daïnoné : « Certaines personnes souhaitent le meilleur alors qu’elles n’ont ni ambition ni objectifs clairs à atteindre dans la vie. »



Il est alors plus constructif de corriger ses erreurs et d'évoluer progressivement que d'espérer un changement sans transformation personnelle. Le progrès individuel précède souvent le progrès collectif, et aucune année, aussi nouvelle soit-elle, ne peut remplacer l'effort personnel. En ce début d'année, la véritable réflexion est sur notre capacité à initier le changement. Au lieu d'attendre que d'autres agissent, chacun a la responsabilité de s'engager dans un processus de transformation. En définissant des objectifs clairs et en s'efforçant de les atteindre, nous pouvons collectivement bâtir un avenir meilleur. Que cette nouvelle année soit l'occasion de devenir le changement que nous souhaitons voir dans notre société !





