Tchad : Journée internationale des données personnelles, l’ANSICE sensibilise les élèves à N’Djamena

À l’occasion de la Journée internationale de la protection des données personnelles, édition 2026, l’Agence Nationale pour la Sécurité Informatique et la Certification Électronique (ANSICE) a organisé, ce mercredi 28 janvier, une activité de sensibilisation au Lycée bilingue koweïtien de N’Djamena. L’objectif était de rappeler l’importance de la protection des données personnelles et de promouvoir le respect de la vie privée, reconnue comme un droit fondamental.



Célébrée chaque 28 janvier, la Journée internationale de la protection des données à caractère personnel a été marquée cette année à N’Djamena par cette initiative de l’ANSICE. L’événement s’est tenu au Lycée bilingue koweïtien, section filles, en présence des responsables administratifs, du corps enseignant et des élèves.



Dans son allocution, le représentant du Directeur général de l’ANSICE a rappelé que la protection des données personnelles constitue aujourd’hui un enjeu majeur dans un monde de plus en plus numérisé. Il a souligné que les données à caractère personnel — telles que le nom, l’image, les opinions ou encore les informations scolaires — font partie intégrante de l’identité des individus et doivent, à ce titre, être protégées.



S’adressant particulièrement aux élèves, il a insisté sur les risques liés à l’utilisation quotidienne des téléphones portables, des réseaux sociaux et des services en ligne. « Derrière chaque service numérique se cachent des informations précieuses qui définissent une personne », a-t-il expliqué, appelant les jeunes à faire preuve de prudence et de responsabilité dans le partage de leurs données personnelles.





