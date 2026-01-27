Tchad : Avis d'appel à candidatures dans le cadre du Programme SD3C (3 postes à pourvoir)

🔹 Postes à pourvoir (basés à N’Djamena) :
-
Assistant(e) Administratif et Financier ;
-
Assistant(e) Comptable du Programme ; et
-
Auditeur interne du Programme SD3C.
Ces postes visent à renforcer la gestion administrative, financière, comptable et le contrôle interne du programme, conformément aux procédures nationales et aux exigences des bailleurs internationaux, notamment le FIDA.
🔹 Profils recherchés :
-
Diplômes requis : BAC+3 à BAC+5 selon le poste.
-
Expérience professionnelle exigée : 3 à 8 ans, dont une expérience significative dans les projets de développement financés par des bailleurs internationaux (FIDA, Banque mondiale, BAD, UE, etc.).
-
Compétences clés : rigueur, intégrité, maîtrise des outils informatiques, capacité d’analyse et de rédaction, respect des procédures et de la confidentialité.
🔹 Dossiers de candidature :
Les dossiers comprendront notamment :
-
Lettre de motivation ;
-
CV détaillé ; et
-
Copies certifiées des diplômes et attestations (Les pièces administratives complémentaires seront demandées aux candidats présélectionnés).
📍 Lieu de dépôt : Secrétariat du Bureau de Liaison des Projets FIDA au Tchad, quartier Klemat – N’Djamena, contre accusé de réception.
📄 Les termes de référence détaillés peuvent être consultés au siège du Programme SD3C.