Tchad : Avis d'appel à candidatures dans le cadre du Programme SD3C (3 postes à pourvoir)

🔹 Postes à pourvoir (basés à N’Djamena) :

Assistant(e) Administratif et Financier ; Assistant(e) Comptable du Programme ; et Auditeur interne du Programme SD3C.

Ces postes visent à renforcer la gestion administrative, financière, comptable et le contrôle interne du programme, conformément aux procédures nationales et aux exigences des bailleurs internationaux, notamment le FIDA.







🔹 Profils recherchés :

Diplômes requis : BAC+3 à BAC+5 selon le poste.

Expérience professionnelle exigée : 3 à 8 ans , dont une expérience significative dans les projets de développement financés par des bailleurs internationaux (FIDA, Banque mondiale, BAD, UE, etc.).

Compétences clés : rigueur, intégrité, maîtrise des outils informatiques, capacité d’analyse et de rédaction, respect des procédures et de la confidentialité.





🔹 Dossiers de candidature :

Les dossiers comprendront notamment :



Lettre de motivation ;

CV détaillé ; et

Copies certifiées des diplômes et attestations (Les pièces administratives complémentaires seront demandées aux candidats présélectionnés).



📍 Lieu de dépôt : Secrétariat du Bureau de Liaison des Projets FIDA au Tchad, quartier Klemat – N’Djamena, contre accusé de réception.



📄 Les termes de référence détaillés peuvent être consultés au siège du Programme SD3C.

