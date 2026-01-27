Alwihda Info
Tchad : Avis d'appel à candidatures dans le cadre du Programme SD3C (3 postes à pourvoir)


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Janvier 2026


Le Ministère de la Production et de l’Industrialisation Agricole, en charge de la tutelle des projets financés par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), lance un appel à candidatures pour le recrutement de trois (03) postes au sein de la coordination du Programme Conjoint Sahel en Réponse aux Défis Covid-19, Conflits et Changement Climatique (SD3C) au Tchad.


Tchad : Avis d'appel à candidatures dans le cadre du Programme SD3C (3 postes à pourvoir)

🔹 Postes à pourvoir (basés à N’Djamena) :

  1. Assistant(e) Administratif et Financier ;

  2. Assistant(e) Comptable du Programme ; et

  3. Auditeur interne du Programme SD3C.

Ces postes visent à renforcer la gestion administrative, financière, comptable et le contrôle interne du programme, conformément aux procédures nationales et aux exigences des bailleurs internationaux, notamment le FIDA.

 

🔹 Profils recherchés :

  • Diplômes requis : BAC+3 à BAC+5 selon le poste.

  • Expérience professionnelle exigée : 3 à 8 ans, dont une expérience significative dans les projets de développement financés par des bailleurs internationaux (FIDA, Banque mondiale, BAD, UE, etc.).

  • Compétences clés : rigueur, intégrité, maîtrise des outils informatiques, capacité d’analyse et de rédaction, respect des procédures et de la confidentialité.

     

🔹 Dossiers de candidature :

Les dossiers comprendront notamment :

  • Lettre de motivation ;

  • CV détaillé ; et

  • Copies certifiées des diplômes et attestations (Les pièces administratives complémentaires seront demandées aux candidats présélectionnés).
     

📍 Lieu de dépôt : Secrétariat du Bureau de Liaison des Projets FIDA au Tchad, quartier Klemat – N’Djamena, contre accusé de réception.

📄 Les termes de référence détaillés peuvent être consultés au siège du Programme SD3C.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
