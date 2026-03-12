Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : un atelier stratégique pour orienter les investissements et le développement de la Tandjilé


Alwihda Info | Par Eric Guedi - 12 Mars 2026


La ville de Laï accueille depuis ce 11 mars 2026 un atelier de revue du programme d’investissement 2026, inscrit dans le cadre du plan de développement 2024-2028 de la province de la Tandjilé. L’initiative est organisée par le ministère des Finances, du Budget, du Plan, de l’Économie et de la Coopération internationale.


Tchad : un atelier stratégique pour orienter les investissements et le développement de la Tandjilé

Le coup d’envoi des travaux a été donné par le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, Dr Néné Ehémir Torna, en présence du premier secrétaire de séance du Conseil provincial de la Tandjilé, Karmal Parguet Serge, ainsi que du maire de la ville de Laï, Selgue Dergue Augustin.
 

Cet atelier vise principalement à renforcer les capacités des membres du Conseil provincial, du Comité provincial d’action et des représentants des différents départements de la province. Les échanges portent notamment sur la planification et la budgétisation sensibles aux droits de l’enfant, ainsi que sur les mécanismes de suivi-évaluation des actions de développement local.
 

Dans son intervention, la cheffe de mission, Sokam Bechir Sou IV, a souligné que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des activités de planification opérationnelle du plan de développement 2022-2026 de la province, qui entame sa dernière année de mise en œuvre.
 

De son côté, le représentant de l’UNICEF, Oumar Abdel Banath, a réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner le gouvernement tchadien dans l’amélioration du bien-être des populations, en particulier des groupes les plus vulnérables, notamment les enfants. Il a également réitéré la volonté de l’organisation de soutenir la province dans ses efforts visant à renforcer la redevabilité sociale et la participation citoyenne.
 

Procédant à l’ouverture officielle des travaux, Dr Néné Ehémir Torna a salué l’organisation de cet atelier qu’il considère comme une étape importante pour le développement de la province. Il a, par ailleurs, exhorté les participants à faire preuve d’assiduité et d’engagement afin de tirer pleinement profit des travaux.
 

Prévu pour durer quatre jours, cet atelier réunit notamment les cinq préfets des départements de la Tandjilé. Il bénéficie de l’appui financier de l’UNICEF.




Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/03/2026

Tchad : à Abéché, l’Association pour la solidarité offre des kits de rupture du jeûne

Tchad : à Abéché, l’Association pour la solidarité offre des kits de rupture du jeûne

Tchad : atelier des forums de dialogue et sessions de sensibilisation pour le Kanem et le Bahr El-Gazel Tchad : atelier des forums de dialogue et sessions de sensibilisation pour le Kanem et le Bahr El-Gazel 10/03/2026

Populaires

Tchad : nomination du DG et du DGA de la SNRC

11/03/2026

Niger : le président Tiani accorde une audience à l’ambassadeur de Cuba

11/03/2026

Côte d’Ivoire : plus de 400 concours administratifs pour 2026 et six concours d’entrée à l’ENA pour 2027

11/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 10/03/2026 - Ilyes Zouari, chercheur, Président du CERMF (Cercle d'étude et de réflexion sur le monde francophone)

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées 08/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter