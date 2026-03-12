Tchad : un atelier stratégique pour orienter les investissements et le développement de la Tandjilé

Le coup d’envoi des travaux a été donné par le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, Dr Néné Ehémir Torna, en présence du premier secrétaire de séance du Conseil provincial de la Tandjilé, Karmal Parguet Serge, ainsi que du maire de la ville de Laï, Selgue Dergue Augustin.





Cet atelier vise principalement à renforcer les capacités des membres du Conseil provincial, du Comité provincial d’action et des représentants des différents départements de la province. Les échanges portent notamment sur la planification et la budgétisation sensibles aux droits de l’enfant, ainsi que sur les mécanismes de suivi-évaluation des actions de développement local.





Dans son intervention, la cheffe de mission, Sokam Bechir Sou IV, a souligné que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des activités de planification opérationnelle du plan de développement 2022-2026 de la province, qui entame sa dernière année de mise en œuvre.





De son côté, le représentant de l’UNICEF, Oumar Abdel Banath, a réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner le gouvernement tchadien dans l’amélioration du bien-être des populations, en particulier des groupes les plus vulnérables, notamment les enfants. Il a également réitéré la volonté de l’organisation de soutenir la province dans ses efforts visant à renforcer la redevabilité sociale et la participation citoyenne.





Procédant à l’ouverture officielle des travaux, Dr Néné Ehémir Torna a salué l’organisation de cet atelier qu’il considère comme une étape importante pour le développement de la province. Il a, par ailleurs, exhorté les participants à faire preuve d’assiduité et d’engagement afin de tirer pleinement profit des travaux.





Prévu pour durer quatre jours, cet atelier réunit notamment les cinq préfets des départements de la Tandjilé. Il bénéficie de l’appui financier de l’UNICEF.

