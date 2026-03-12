Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Dr Youssouf Tom présente le 3ème rapport périodique du sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 12 Mars 2026



Tchad : Dr Youssouf Tom présente le 3ème rapport périodique du sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux chargé des Droits humains, Dr Yousouf Tom, a animé ce jeudi un point de presse à N'Djamena pour faire le point sur la participation du gouvernement du Tchad à la 145ᵉ session du Comité des droits de l’homme.

C’est l'organe de surveillance de la mise en œuvre par les Etats parties des dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée des Nations Unies dans sa résolution 2200 et ratifié par le Tchad le 09 juillet 1995.  Selon le ministre Dr Youssouf Tom, cette session a permis au Tchad de faire le point sur les progrès réalisés dans le domaine des droits civils et politiques, notamment depuis la fin de la transition politique.

‎La délégation tchadienne comprenait plusieurs membres du comité interministériel chargé du suivi des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi que l’ambassadeur du Tchad auprès de la Confédération helvétique. ‎L’examen du rapport s’est déroulé en présence des représentants de la Commission nationale des droits de l’homme du Tchad et de la société civile, venus assister aux échanges en qualité d’observateurs. ‎

Au cours du dialogue interactif, les experts du Comité ont posé plusieurs questions à la délégation tchadienne. Les échanges ont porté notamment sur : le respect de la dignité humaine ; les libertés publiques ; l’accès à la justice et l’indépendance de la justice ; les conditions de détention ; la mortalité maternelle et néonatale ; la lutte contre la corruption ; les mesures de lutte contre la traite des personnes et les infractions connexes. ‎ ‎

Face à ces préoccupations, la délégation tchadienne a apporté des réponses qu’elle qualifie de « claires et responsables », tout en reconnaissant l’existence de défis persistants liés aux contextes sécuritaire, économique et humanitaire. ‎Le ministre de la Justice a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre les réformes visant à renforcer l’État de droit, consolider les libertés publiques et garantir les droits et libertés des citoyens tel que consacrer par le pacte international relatif aux droits civils et politiques.

‎Il a également souligné l’élargissement de l’espace politique et associatif, marqué par l’augmentation du nombre de partis politiques, d’organisations de la société civile et de médias privés. ‎Enfin, Dr Yousouf Tom a indiqué que le gouvernement tchadien attend avec sérénité les recommandations qui seront formulées par le Comité des droits de l’homme à l’issue de l’examen du rapport.

Il remercie l'ensemble des membres de la délégation pour leur participation et leur contribution à la réussite de cet examen.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/03/2026

Tchad : à Abéché, lancement de la 3ᵉ édition de la compétition de lecture du Saint Coran

Tchad : à Abéché, lancement de la 3ᵉ édition de la compétition de lecture du Saint Coran

Tchad : à Abéché, l’Association pour la solidarité offre des kits de rupture du jeûne Tchad : à Abéché, l’Association pour la solidarité offre des kits de rupture du jeûne 11/03/2026

Populaires

Tchad : nomination du DG et du DGA de la SNRC

11/03/2026

Niger : le président Tiani accorde une audience à l’ambassadeur de Cuba

11/03/2026

Côte d’Ivoire : plus de 400 concours administratifs pour 2026 et six concours d’entrée à l’ENA pour 2027

11/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 10/03/2026 - Ilyes Zouari, chercheur, Président du CERMF (Cercle d'étude et de réflexion sur le monde francophone)

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées 08/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter