Tchad : Dr Youssouf Tom présente le 3ème rapport périodique du sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux chargé des Droits humains, Dr Yousouf Tom, a animé ce jeudi un point de presse à N'Djamena pour faire le point sur la participation du gouvernement du Tchad à la 145ᵉ session du Comité des droits de l’homme.



C’est l'organe de surveillance de la mise en œuvre par les Etats parties des dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée des Nations Unies dans sa résolution 2200 et ratifié par le Tchad le 09 juillet 1995. Selon le ministre Dr Youssouf Tom, cette session a permis au Tchad de faire le point sur les progrès réalisés dans le domaine des droits civils et politiques, notamment depuis la fin de la transition politique.



‎La délégation tchadienne comprenait plusieurs membres du comité interministériel chargé du suivi des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi que l’ambassadeur du Tchad auprès de la Confédération helvétique. ‎L’examen du rapport s’est déroulé en présence des représentants de la Commission nationale des droits de l’homme du Tchad et de la société civile, venus assister aux échanges en qualité d’observateurs. ‎



Au cours du dialogue interactif, les experts du Comité ont posé plusieurs questions à la délégation tchadienne. Les échanges ont porté notamment sur : le respect de la dignité humaine ; les libertés publiques ; l’accès à la justice et l’indépendance de la justice ; les conditions de détention ; la mortalité maternelle et néonatale ; la lutte contre la corruption ; les mesures de lutte contre la traite des personnes et les infractions connexes. ‎ ‎



Face à ces préoccupations, la délégation tchadienne a apporté des réponses qu’elle qualifie de « claires et responsables », tout en reconnaissant l’existence de défis persistants liés aux contextes sécuritaire, économique et humanitaire. ‎Le ministre de la Justice a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre les réformes visant à renforcer l’État de droit, consolider les libertés publiques et garantir les droits et libertés des citoyens tel que consacrer par le pacte international relatif aux droits civils et politiques.



‎Il a également souligné l’élargissement de l’espace politique et associatif, marqué par l’augmentation du nombre de partis politiques, d’organisations de la société civile et de médias privés. ‎Enfin, Dr Yousouf Tom a indiqué que le gouvernement tchadien attend avec sérénité les recommandations qui seront formulées par le Comité des droits de l’homme à l’issue de l’examen du rapport.



Il remercie l'ensemble des membres de la délégation pour leur participation et leur contribution à la réussite de cet examen.