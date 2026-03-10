Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Abéché, l’Association pour la solidarité offre des kits de rupture du jeûne


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 11 Mars 2026



Dans le cadre des actions de solidarité menées durant le mois béni de Ramadan, l’Association pour la solidarité et l’éradication des maladies tropicales négligées et des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) a organisé, ce mardi à Abéché, une distribution de kits de rupture du jeûne au profit des usagers de la route.

À la veille de la rupture du jeûne, les membres de l’association se sont mobilisés le long de plusieurs axes de la ville afin d’offrir aux passants et conducteurs des kits composés notamment de dattes, d’eau et de fruits.

Cette initiative vise à permettre aux personnes surprises par l’heure de l’Iftar loin de leurs domiciles de rompre le jeûne dans de bonnes conditions. Selon la présidente de l’association, Haoua Mahamat Nour, ce geste symbolique s’inscrit dans l’esprit de partage et d’entraide qui caractérise le mois de Ramadan.

Elle a expliqué que l’objectif est d’apporter un appui aux usagers qui, pour diverses raisons, se retrouvent encore sur la route à l’heure de la rupture du jeûne. Par cette action, l’association entend également promouvoir les valeurs de solidarité et de fraternité au sein de la communauté durant cette période spirituelle.


