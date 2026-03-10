Veuillez télécharger en pièce jointe, la version PDF de l'Appel à Manifestation d'Intérêt :
Tchad : Appel à Manifestation d'Intérêt pour le recrutement d'un Commissaire aux Comptes (Projet PAAET/TchadElec)
Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Mars 2026
Recrutement d'un Commissaire aux Comptes (Titulaire et Suppléant) pour la mission d'audit légal et de certification des états financiers de la Tchadienne de l'Electricité (TchadElec).
