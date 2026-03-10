Alwihda Info
Tchad : Appel à Manifestation d'Intérêt pour le recrutement d'un Commissaire aux Comptes (Projet PAAET/TchadElec)


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Mars 2026


Recrutement d'un Commissaire aux Comptes (Titulaire et Suppléant) pour la mission d'audit légal et de certification des états financiers de la Tchadienne de l'Electricité (TchadElec).


Veuillez télécharger en pièce jointe, la version PDF de l'Appel à Manifestation d'Intérêt : 
asmi_recrutement_d__un_commissaire_au_compte_pour_tchadelec.pdf ASMI Recrutement d'un commissaire au compte pour TchadElec.pdf  (138.77 Ko)

Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
Tchad : une formation sur la citoyenneté et les politiques publiques organisée à Bébédjia

