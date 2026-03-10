Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Mandoul, l’ONG BASE honore la femme pour sa semaine nationale


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 10 Mars 2026



Tchad : au Mandoul, l’ONG BASE honore la femme pour sa semaine nationale
Dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase de son Projet d’Autonomisation Sociale des Femmes Tchadiennes pour l’Accès aux Services de Santé et la Prise en Compte des Violences Basées sur le Genre (PASFASS 2), l'ONG BASE a organisé du 1er au 8 mars 2026, les activités marquant la célébration de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne édition 2026. Bessada, Nderguigui et Bédjondo dans la zone du projet ont été les localités à l'honneur.

Plusieurs activités ont été organisées, notamment les causeries éducatives à l'attention des jeunes et adolescents sur les droits, la santé de la reproduction et la prévention des violences basées sur le genre.

Des sessions de formation en teinture ont également été organisées au profit des femmes membres des différentes associations, afin de renforcer leur autonomisation économique et sociale, participant ainsi au développement communautaire


