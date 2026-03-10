Alwihda Info
TCHAD

Tchad : aide aux personnes vulnérables de Magoumbou dans le département de Bratogo


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 10 Mars 2026



Tchad : aide aux personnes vulnérables de Magoumbou dans le département de Bratogo
Le sous-préfet de Magoumbou, Oumar Bechir Ali Mounoufi, a lancé le lundi 9 mars 2026, une opération de distribution de vivre et d’article non alimentaires au profit des personnes vulnérables de sa sous-préfecture. Cette aide est destinée principalement aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux veuves ainsi qu’aux orphelins de la localité.

A cette occasion, le sous-préfet a exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités du pays, notamment au président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, pour les actions menées en faveur des couches sociales les plus démunies.

Il a également demandé à la commission chargée de la distribution, de travailler avec sérieux, équité et transparence afin que l’aide parvienne aux véritables bénéficiaires. Enfin, Oumar Bechir Ali Mounoufi a appelé les habitants de Magoumbou à renforcer la solidarité, et à préserver la cohésion sociale, indispensables au développement de la localité.

Touchées par ce geste, les populations bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux autorités. Selon elles, cette assistance arrive à point nommé et leur permettra de mieux faire face aux difficultés, à l’approche de la saison des pluies.


