TCHAD

Tchad : l’UJT organise un Iftar Sayim réunissant journalistes et autorités à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 10 Mars 2026



Tchad : l’UJT organise un Iftar Sayim réunissant journalistes et autorités à Abéché
La section provinciale de l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT) du Ouaddaï a organisé, dimanche dernier, une cérémonie d’Iftar Sayim à l’Office National des Médias Audiovisuels (ONAMA) d’Abéché. L’événement a réuni plusieurs journalistes exerçant dans la province, ainsi que des autorités administratives et locales, parmi lesquelles le préfet du département de Ouara.

Organisée en ce mois béni de Ramadan, cette rencontre conviviale a constitué un moment de partage, de fraternité et de communion entre les professionnels des médias et les responsables administratifs.

Elle a également permis de favoriser les échanges, et de renforcer la collaboration entre les journalistes et les autorités locales. Selon Abbas Khassim, représentant de l’UJT dans le Ouaddaï, cette initiative vise à promouvoir l’esprit de solidarité et de cohésion entre les acteurs du secteur médiatique et les partenaires institutionnels de la province.

À travers cette activité, la section provinciale de l’UJT entend ainsi consolider les relations entre les journalistes et les autorités, tout en encourageant un climat de collaboration propice au développement du secteur des médias dans le Ouaddaï.


