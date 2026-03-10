Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Abéché, un don de manuels scolaires remis à l’Académie de l’éducation nationale de l’Est


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 10 Mars 2026



Tchad : à Abéché, un don de manuels scolaires remis à l’Académie de l’éducation nationale de l’Est
Une cérémonie de remise de manuels scolaires s’est tenue le lundi 09 mars 2026, au siège de l’Académie de l’Éducation Nationale de l’Est, situé à l’Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA), dans la ville d’Abéché. Au total, 246 manuels scolaires destinés aux niveaux moyen et secondaire ont été remis à l’institution.

Ce lot de livres est un don de Mahdia Outma Issa, conseillère à la Primature, dans le but d’accompagner les actions entreprises par l’académie en faveur de la promotion de l’excellence scolaire. À travers cette initiative, la donatrice entend encourager les élèves à travailler sérieusement, à développer leurs talents et à cultiver leur curiosité intellectuelle.

Ce geste vise également à contribuer au partage du savoir, et au développement du système éducatif. Recevant ce don, le responsable de l’Académie de l’éducation nationale de l’Est, Daouda Ahmat Mahamat, a salué à sa juste valeur ce geste de solidarité. Il a indiqué que l’académie veillera à la distribution de ces manuels, et à ce que les bénéficiaires en fassent un bon usage, afin de soutenir l’apprentissage et la réussite scolaire.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/03/2026

Tchad : les femmes de la Nya célèbrent la Journée internationale de la femme et plaident pour plus d’autonomisation

Tchad : les femmes de la Nya célèbrent la Journée internationale de la femme et plaident pour plus d’autonomisation

Tchad : Soloumta Carine, militante des droits des femmes et actrice du développement communautaire au Moyen-Chari Tchad : Soloumta Carine, militante des droits des femmes et actrice du développement communautaire au Moyen-Chari 08/03/2026

Populaires

Tchad : Acquisition de compteurs monophasés et triphasés intelligents à prépaiement et concentrateurs (AAO pour le PASET 2)

09/03/2026

Politique étrangère : la Chine plaide pour un monde multipolaire et un ordre international plus équitable

09/03/2026

Tchad : le DG de la Police nationale salue l’engagement des femmes policières et le dispositif routier du Ramadan

09/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 03/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter