Tchad : à Abéché, un don de manuels scolaires remis à l’Académie de l’éducation nationale de l’Est

Une cérémonie de remise de manuels scolaires s’est tenue le lundi 09 mars 2026, au siège de l’Académie de l’Éducation Nationale de l’Est, situé à l’Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA), dans la ville d’Abéché. Au total, 246 manuels scolaires destinés aux niveaux moyen et secondaire ont été remis à l’institution.



Ce lot de livres est un don de Mahdia Outma Issa, conseillère à la Primature, dans le but d’accompagner les actions entreprises par l’académie en faveur de la promotion de l’excellence scolaire. À travers cette initiative, la donatrice entend encourager les élèves à travailler sérieusement, à développer leurs talents et à cultiver leur curiosité intellectuelle.



Ce geste vise également à contribuer au partage du savoir, et au développement du système éducatif. Recevant ce don, le responsable de l’Académie de l’éducation nationale de l’Est, Daouda Ahmat Mahamat, a salué à sa juste valeur ce geste de solidarité. Il a indiqué que l’académie veillera à la distribution de ces manuels, et à ce que les bénéficiaires en fassent un bon usage, afin de soutenir l’apprentissage et la réussite scolaire.