Tchad : les femmes de la Nya célèbrent la Journée internationale de la femme et plaident pour plus d’autonomisation

La cérémonie a été présidée par le préfet du département de la Nya, le Général Youssouf Oumar Barh, en présence des autorités communales et scolaires.



Dans une ambiance conviviale, femmes et jeunes filles, notamment les élèves vêtues de leurs uniformes scolaires et d’autres tenues traditionnelles, ont pris d’assaut la place publique de Bébédjia pour donner un cachet particulier à cette 36ᵉ édition de la Journée internationale de la femme.



Par la voix de l’une de leurs représentantes, les femmes de Bébédjia ont formulé plusieurs recommandations à l’endroit du gouvernement. Elles ont notamment plaidé pour la construction d’une Maison de la femme dans le département de la Nya, l’octroi de crédits aux femmes pour soutenir les activités génératrices de revenus, l’intégration des femmes et filles diplômées sans emploi dans la fonction publique, ainsi que la promotion du vivre-ensemble au sein des communautés.



La présidente du comité d’organisation, Makinga Eveline, a, dans son intervention, invité toutes les femmes de la Nya à s’unir et à faire preuve d’inclusion afin de bâtir un avenir meilleur. Elle a également insisté sur le respect du principe d’égalité des sexes, condition essentielle pour l’épanouissement des femmes.



Présidant la cérémonie, le préfet du département de la Nya, le Général Youssouf Oumar Barh, a exprimé sa gratitude à l’endroit des femmes de la Nya. Selon lui, chaque femme mérite d’être écoutée, respectée et valorisée. Il a également appelé les femmes à accompagner le gouvernement dans sa politique, notamment celle du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui place l’émancipation de la femme tchadienne parmi les priorités nationales.



Il a par ailleurs invité tous les acteurs du département de la Nya à travailler main dans la main pour éradiquer les discriminations dont sont victimes les femmes.



Sorties nombreuses pour marquer leur adhésion à la célébration, les femmes issues de différents corps socioprofessionnels de la Nya ont pris part à un grand défilé, ponctué de démonstrations dénonçant certaines pratiques néfastes freinant le développement de la localité.



À travers des poèmes et des sketches présentés par des élèves, les participantes ont également exprimé leur volonté de lutter contre les mutilations génitales féminines, dont certaines femmes continuent d’être victimes.