Veuillez télécharger en pièce jointe, la version en PDF de l'Appel à Manifestation d'Intérêt portant sur le recrutement d'un Cabinet Comptable :
ANNONCES
Tchad : Appel à Manifestation d'Intérêt pour le recrutement d'un Cabinet Comptable (Projet PAAET/TchadElec)
Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Mars 2026
Appel à Manifestation d'Intérêt portant sur le recrutement d'un Cabinet Comptable pour l'établissement du bilan d'ouverture de TchadElec (évaluation des actifs et passifs, élaboration du bilan d'ouverture et recommandations financières).
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
