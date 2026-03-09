Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le DG de la Police nationale salue l’engagement des femmes policières et le dispositif routier du Ramadan


Alwihda Info | Par Alwihda - 9 Mars 2026


​À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Directeur général de la Police nationale du Tchad, le Contrôleur général Tougoud Digo Maide, a adressé un message d’encouragement aux femmes policières engagées au service de la nation.


Il a salué leur courage et leur abnégation, soulignant leur contribution essentielle au maintien de l’ordre public et à la protection des citoyens. À cette occasion, il leur a adressé ses chaleureuses félicitations et leur a souhaité une excellente célébration, tout en les exhortant à poursuivre leur mission avec le même sens du devoir et de la responsabilité.

Le Directeur général de la Police nationale a également évoqué les mesures particulières prises par le Groupement de la sécurité routière (GSR) durant le mois de Ramadan. Un dispositif spécial a été déployé sur plusieurs axes stratégiques afin de faciliter la circulation et de garantir la sécurité des usagers de la route, notamment aux heures de forte affluence. Cette initiative vise à accompagner les populations dans leurs déplacements quotidiens et à assurer un cadre sécuritaire favorable au bon déroulement du mois sacré.

Par ailleurs, le Contrôleur général Tougoud Digo Maide a exprimé sa gratitude à l’endroit de la population pour son esprit de collaboration et son sens civique. Selon lui, la coopération entre les forces de sécurité et les citoyens demeure un pilier essentiel pour préserver la paix sociale et renforcer la sécurité collective.

Enfin, il a salué les efforts de l’équipe de communication du Ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration, dont le travail contribue à mieux faire connaître les actions et les résultats des services de sécurité auprès du public.


