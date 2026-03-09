Tchad : un don d’équipements vétérinaires pour renforcer la santé animale dans la Tandjilé

Ces kits sont composés notamment de seringues, de glacières et de blouses. Ils visent à renforcer la santé animale et à soutenir les éleveurs locaux dans la prise en charge sanitaire du cheptel.



Lors de la remise de ces matériels, le ministre Pr Abderahim Awat Atteib a souligné que ces équipements permettront d’améliorer la couverture sanitaire du cheptel et d’opérationnaliser les cliniques vétérinaires dans la province.



En réceptionnant ces équipements, le délégué général du Gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, Dr Néné Ehémir Torna, a exprimé sa profonde gratitude au ministère en charge de l’Élevage.



Il a indiqué que ce geste contribuera à renforcer la santé animale dans la province. Il a également exhorté la délégation provinciale de l’Élevage à faire une gestion rigoureuse de ces matériels, afin qu’ils profitent réellement aux éleveurs et agro-éleveurs de la Tandjilé.