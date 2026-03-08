Tchad : à Abéché, un appel à renforcer l’autonomisation et la participation des femmes

La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que de nombreux élèves et d’un grand nombre de femmes venues prendre part à cet événement dédié à la promotion et à la valorisation de la femme tchadienne.



Placée sous le thème « Chaque femme compte : inclusion, dignité et participation pour un développement durable et un avenir meilleur », l’édition 2026 a été marquée par diverses activités visant à promouvoir les droits des femmes, leur autonomisation et leur participation active au développement du pays.



À travers cette célébration, les autorités ont réaffirmé l’importance du rôle de la femme dans la société et ont appelé à renforcer les initiatives favorisant l’éducation des filles, l’autonomisation économique des femmes et leur implication dans les instances de prise de décision, afin de construire un avenir plus équitable au Tchad.