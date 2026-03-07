Tchad : signature d’un partenariat stratégique entre "Je Respecte Ma Ville-Tchad" et "Conscience Nationale"

Cette signature marque une étape importante dans la volonté des deux structures de conjuguer leurs efforts afin d’accroître leur impact sur le terrain. Les deux parties entendent désormais mutualiser leurs compétences et leurs ressources pour atteindre des objectifs communs clairement définis dans le document-cadre.



Prenant la parole, M. Assia Boum Blagué, président de Je Respecte Ma Ville-Tchad, a souligné la portée de cet accord.

« Cette convention nous permet de franchir un cap. Il ne s’agit pas seulement d’un accord formel, mais d’un véritable levier pour collaborer de manière concrète sur plusieurs axes. En unissant nos forces, nous serons plus efficaces pour atteindre les idéaux qui nous rassemblent », a-t-il déclaré.



Son homologue, M. Guelem Richard, président de Conscience Nationale, a salué cette initiative, tout en insistant sur la responsabilité des jeunes dans le développement du pays.



« Je remercie le président de Je Respecte Ma Ville-Tchad pour ce pas important. Au-delà de l’aspect administratif, cette signature constitue un acte fort pour nous, organisations de jeunesse. Elle concrétise notre engagement citoyen. À travers ce partenariat, nous comptons multiplier les actions sur le terrain : sensibilisation des populations, formation des jeunes et plaidoyer auprès des décideurs », a-t-il expliqué.



Avant d’ajouter : « C’est notre contribution, en tant que jeunes leaders de la société civile, pour œuvrer aux côtés du gouvernement et de l’ensemble des partenaires au développement. »



Ce rapprochement entre les deux associations laisse présager la mise en œuvre d’actions d’envergure dans les mois à venir, au service de l’intérêt général et du vivre-ensemble au Tchad.