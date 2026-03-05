Tchad : des kits alimentaires distribués aux sinistrés d’un incendie à Albebié (Hadjer Lamis)

Une délégation du Conseil provincial de Hadjer Lamis s’est rendue le jeudi 5 février 2026 dans le village d’Albebié, situé dans le département de Dagana, sous-préfecture de Massakory rurale, afin d’apporter une assistance aux populations victimes d’un incendie.



La délégation était conduite par le président du Conseil provincial de Hadjer Lamis, Adoum Ali Adoum, accompagné du délégué de l’Action sociale, Atteïb Abakar Hassan, du maire de la ville de Massakory, Korom Mahamat Kosso, du secrétaire exécutif départemental du MPS à Dagana, Djidda Ramat Adoum, du chef de canton Boulwa, Abakar Haroune Abakar, ainsi que de plusieurs personnes ressources.



Les sinistrés ont reçu plusieurs kits composés de vivres et de produits non alimentaires, notamment des sacs de riz, de la farine, de l’huile, des couvertures, des nattes en plastique, des macaronis et des spaghettis. Prenant la parole, le chef du village d’Albebié a exprimé sa gratitude pour ce geste de solidarité, particulièrement en cette période difficile et à l’approche du mois de Ramadan.



Il a également adressé ses remerciements au président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, pour son soutien à la population. De son côté, le délégué de l’Action sociale, Atteïb Abakar Hassan, a remercié les habitants du village pour l’accueil réservé à la délégation. Il a précisé que cette aide est destinée aux personnes vulnérables touchées par l’incendie, dans le cadre d’une initiative portée par la ministre de l’Action sociale, Zara Mahamat Issa.



Le secrétaire exécutif départemental du MPS à Dagana, Djidda Ramat Adoum, a également salué la population et exprimé sa compassion envers les victimes, en formulant des prières pour que les personnes touchées par l’incendie soient récompensées par Dieu pour leur patience.



Dans son allocution, le président du Conseil provincial, Adoum Ali Adoum, a indiqué que cette aide constitue un droit pour les populations sinistrées et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme des 12 chantiers et 100 actions du président de la République.