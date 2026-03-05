Alwihda Info
TCHAD

Tchad : SENAFET 2026 à Sarh, le basketball féminin à l’honneur


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 5 Mars 2026



A l’occasion de l’Edition 2026 de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET) et de la Journée internationale d (JIF), une rencontre sportive de basketball féminin s’est joué a Sarh le mercredi 4 mars 2026, précisément au terrain Roy.

L’objectif de cette initiative est de promouvoir le leadership féminin à travers le sport et mettre en lumière la place des femmes dans les activités culturelles et sportives de la province du Moyen Chari et partant du Tchad.

Dès le début de la partie, les Queens vêtues de maillot violet, ont montré une meilleure organisation sur le terrain. Plus concentré et efficaces dans leurs passes, elles ont rapidement pris l’avantage. En face, les joueuses de l’Université de Sarh vêtues de maillot vert, ont fait preuve de détermination et d’engagement.

Cependant, plusieurs occasions manquées sous les paniers ont freiné leurs ambitions. Malgré leurs efforts pour revenir au score, les Star Girls n’ont pas réussi à combler l’écart. A la fin du temps règlementaire, les Queens se sont imposées sur le score de 24 paniers contre 16.

Il faut noter que cette confrontation a surtout été un moment de célébration du talent féminin, de solidarité et de respect mutuel en entre les deux équipes.


