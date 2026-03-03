Tchad : le Moyen-Chari mise sur le projet DEBACO pour la relance du coton

Le président du Conseil provincial du Moyen-Chari, Dieudonné Djonabaye, a tenu une conférence de presse ce 3 mars 2026, consacrée à la relance de la filière coton au Tchad.



Au cœur des échanges, la mise en place d’un bassin cotonnier dans les provinces du Moyen-Chari et du Mayo-Kebbi. Baptisé DEBACO (Développement du Bassin Agricole Cotonnier), ce projet s’étendra sur une durée de quatre ans. Son objectif principal est d’augmenter la production nationale de coton, et redonner confiance aux producteurs.



Dès l’ouverture de cette conférence de presse, Dieudonné Djonabaye a insisté sur l’importance stratégique de cette initiative. Selon lui, il est essentiel de redonner aux agriculteurs le gout de cultiver le coton afin de permettre au Tchad de retrouver sa place d’antan parmi les grands producteurs africains.



Interrogé par les journalistes sur les raisons du déclin de cette culture, le président du Conseil provincial a expliqué que de nombreux producteurs se sont tournés vers des cultures plus rapidement rentables, comme le sésame. Attirés par des gains immédiats, certains ont progressivement abandonné le coton. Cependant, il a précisé que le projet DEBACO ne compte pas négliger le sésame.



Au contraire, sa culture sera également mieux organisée et structurée pour garantir un développement équilibré dans le secteur agricole. Concernant la mise en œuvre du projet, Dieudonné Djonabaye a assuré que les dispositions nécessaires sont déjà prises. Une phase pilote sera lancée prochainement afin de tester et d’ajuster les mécanismes.



Enfin, le président du Conseil provincial a appelé la Coton Tchad Société Nouvelle à jouer pleinement son rôle. Il a notamment insisté sur la nécessité de payer les producteurs à temps et d’améliorer leurs conditions de travail, afin d’éviter tout découragement.