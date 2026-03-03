Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le Moyen-Chari mise sur le projet DEBACO pour la relance du coton


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 4 Mars 2026



Tchad : le Moyen-Chari mise sur le projet DEBACO pour la relance du coton
Le président du Conseil provincial du Moyen-Chari, Dieudonné Djonabaye, a tenu une conférence de presse ce 3 mars 2026, consacrée à la relance de la filière coton au Tchad.

Au cœur des échanges, la mise en place d’un bassin cotonnier dans les provinces du Moyen-Chari et du Mayo-Kebbi. Baptisé DEBACO (Développement du Bassin Agricole Cotonnier), ce projet s’étendra sur une durée de quatre ans. Son objectif principal est d’augmenter la production nationale de coton, et redonner confiance aux producteurs.

Dès l’ouverture de cette conférence de presse, Dieudonné Djonabaye a insisté sur l’importance stratégique de cette initiative. Selon lui, il est essentiel de redonner aux agriculteurs le gout de cultiver le coton afin de permettre au Tchad de retrouver sa place d’antan parmi les grands producteurs africains.

Interrogé par les journalistes sur les raisons du déclin de cette culture, le président du Conseil provincial a expliqué que de nombreux producteurs se sont tournés vers des cultures plus rapidement rentables, comme le sésame. Attirés par des gains immédiats, certains ont progressivement abandonné le coton. Cependant, il a précisé que le projet DEBACO ne compte pas négliger le sésame.

Au contraire, sa culture sera également mieux organisée et structurée pour garantir un développement équilibré dans le secteur agricole. Concernant la mise en œuvre du projet, Dieudonné Djonabaye a assuré que les dispositions nécessaires sont déjà prises. Une phase pilote sera lancée prochainement afin de tester et d’ajuster les mécanismes.

Enfin, le président du Conseil provincial a appelé la Coton Tchad Société Nouvelle à jouer pleinement son rôle. Il a notamment insisté sur la nécessité de payer les producteurs à temps et d’améliorer leurs conditions de travail, afin d’éviter tout découragement.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/03/2026

Tchad : le GFCD sensibilise les collégiennes sur l’hygiène menstruelle

Tchad : le GFCD sensibilise les collégiennes sur l’hygiène menstruelle

Tchad : incursions d’éléphants, le gouvernement lance une alerte dans plusieurs provinces Tchad : incursions d’éléphants, le gouvernement lance une alerte dans plusieurs provinces 03/03/2026

Populaires

Tchad : au port sec de Ngueli, le ministre des Finances exige plus d’efficacité

03/03/2026

Tchad : affaire de la pierre précieuse, le tribunal met la décision en délibéré

03/03/2026

Tchad : à Abéché, la formation professionnelle au cœur des priorités de l’Académie de l’Est

03/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) 25/02/2026 - Laila Bastati

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter