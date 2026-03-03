Tchad : prise de contact du délégué général du gouvernement de la Tandjilé

Le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, Dr Néné Ehemir Torna, a présidé le mardi 03 mars à Laï, une réunion de prise de contact avec les délégués provinciaux et les chefs de services déconcentrés de l’État.



Cette rencontre, organisée une semaine après sa prise de fonction, a pour objectif d’établir un premier contact officiel avec ses collaborateurs et de définir de nouvelles bases de travail. Il s’agit, selon le délégué général, d’instaurer des orientations claires pour assurer la bonne marche du service public, et impulser une nouvelle dynamique administrative au profit des populations de la Tandjilé.



Dans son mot introductif, Dr Néné Ehemir Torna a salué la présence des responsables administratifs à cette réunion qu’il a qualifiée de capitale. Il les a appelés à une franche collaboration afin de mieux servir les citoyens. Prenant la parole, les délégués provinciaux et chefs de services déconcentrés ont unanimement salué l’initiative du délégué général, mettant en avant son approche participative.



Ils ont promis de se mettre résolument au travail pour relever les défis et contribuer efficacement au développement de la province. En marge de cette rencontre, le délégué général du gouvernement s’est également entretenu avec les responsables de l’entreprise en charge du bitumage du tronçon Djomane-Laï, afin de s’enquérir de l’évolution des travaux.