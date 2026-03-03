Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : prise de contact du délégué général du gouvernement de la Tandjilé


Alwihda Info | Par Eric Guedi - 4 Mars 2026



Tchad : prise de contact du délégué général du gouvernement de la Tandjilé
Le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, Dr Néné Ehemir Torna, a présidé le mardi 03 mars à Laï, une réunion de prise de contact avec les délégués provinciaux et les chefs de services déconcentrés de l’État.

Cette rencontre, organisée une semaine après sa prise de fonction, a pour objectif d’établir un premier contact officiel avec ses collaborateurs et de définir de nouvelles bases de travail. Il s’agit, selon le délégué général, d’instaurer des orientations claires pour assurer la bonne marche du service public, et impulser une nouvelle dynamique administrative au profit des populations de la Tandjilé.

Dans son mot introductif, Dr Néné Ehemir Torna a salué la présence des responsables administratifs à cette réunion qu’il a qualifiée de capitale. Il les a appelés à une franche collaboration afin de mieux servir les citoyens. Prenant la parole, les délégués provinciaux et chefs de services déconcentrés ont unanimement salué l’initiative du délégué général, mettant en avant son approche participative.

Ils ont promis de se mettre résolument au travail pour relever les défis et contribuer efficacement au développement de la province. En marge de cette rencontre, le délégué général du gouvernement s’est également entretenu avec les responsables de l’entreprise en charge du bitumage du tronçon Djomane-Laï, afin de s’enquérir de l’évolution des travaux.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/03/2026

Tchad : Ramadan à N’Djamena, la maitrise du flux, l’exigence de la sécurité

Tchad : Ramadan à N’Djamena, la maitrise du flux, l’exigence de la sécurité

Tchad : Abéché, l’excellence scolaire célébrée au Lycée national Franco-arabe Tchad : Abéché, l’excellence scolaire célébrée au Lycée national Franco-arabe 03/03/2026

Populaires

Tchad : au port sec de Ngueli, le ministre des Finances exige plus d’efficacité

03/03/2026

Tchad : affaire de la pierre précieuse, le tribunal met la décision en délibéré

03/03/2026

Tchad : à Abéché, la formation professionnelle au cœur des priorités de l’Académie de l’Est

03/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) 25/02/2026 - Laila Bastati

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter