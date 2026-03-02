Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Abéché, l’excellence scolaire célébrée au Lycée national Franco-arabe


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 3 Mars 2026



Tchad : Abéché, l’excellence scolaire célébrée au Lycée national Franco-arabe
L’excellence scolaire était à l’honneur le 28 février 2026 à Abéché. Les anciens élèves du Lycée national Franco-arabe d’Abéché ont organisé une cérémonie de remise de prix, à l’occasion de la distribution des bulletins du premier semestre aux élèves des Lycées nationaux Franco-arabes d’Abéché 1 et 2.

Organisée dans l’enceinte de l’établissement, en présence des autorités administratives et éducatives, l’initiative vise à ancrer durablement la culture du mérite, et à encourager les élèves à viser toujours plus haut dans leur parcours académique. Le moment fort de la cérémonie a été marqué la remise de quatre ordinateurs aux quatre meilleurs élèves des deux établissements, dont deux filles et deux garçons.

Chez les garçons, Nassir Yaya Souleyman (5e A) s’est distingué avec une moyenne de 17,75, suivi de Moussa Wardougou Barkaï (3e A) avec 15,58. Du côté des filles, Achta Troubi Imoukoi (6e B) a obtenu 15.


