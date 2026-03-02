Veuillez télécharger en pièce jointe, l'avis de recrutement dans sa version PDF.
Tchad : Le Projet SWEDD+ recrute sages-femmes/maïeuticiens pour renforcer la santé maternelle
Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Mars 2026
Dans le cadre du Projet d’Autonomisation des Femmes et du Dividende Démographique en Afrique Sub-Saharienne Plus (SWEDD+), le Gouvernement de la République du Tchad lance un avis de recrutement pour 24 sages-femmes/maïeuticiens. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 18 mars 2026.
Veuillez télécharger en pièce jointe, l'avis de recrutement dans sa version PDF.
Avis de recrutement des Sages-Femmes SWEDD+.pdf (627.12 Ko)
