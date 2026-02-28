Alwihda Info
AFRIQUE

Congo/Présidentielle 2026 : Le Mouvement Républicain du Congo (MRC) se mobilise à Pointe-Noire derrière Denis Sassou-N’Guesso


Alwihda Info | Par Darwin NICK - 1 Mars 2026


Le paysage politique congolais est entré dans une phase décisive ce samedi, 28 février 2026, À l’occasion du lancement officiel de la campagne électorale pour le scrutin présidentiel de mars 2026, l’Association MRC (Mouvement Républicain du Congo) a marqué les esprits par une présence remarquée dans la capitale économique. Fidèle à sa ligne politique, le mouvement a réitéré son soutien indéfectible à la candidature du président sortant, Denis Sassou-N’Guesso.


Une mobilisation de proximité à Pointe-Noire
Une mobilisation de proximité à Pointe-Noire
C’est dans une atmosphère de ferveur militante que les membres du MRC ont pris part aux rassemblements de Pointe-Noire. Pour cette association, participer à cette ouverture de campagne n'est pas un simple acte de présence, mais un engagement réitéré envers une vision de stabilité. En se joignant aux forces vives de la majorité présidentielle, le MRC entend jouer un rôle de premier plan dans la sensibilisation des électeurs ponténégrins.

Les responsables du mouvement ont souligné que Pointe-Noire, poumon économique du pays, est le symbole des enjeux de développement qui sous-tendent ce nouveau mandat. En soutenant DSN, le MRC affirme choisir la continuité des grands chantiers infrastructurels et la consolidation de la paix sociale.

Les raisons d'un choix stratégique

Le soutien du MRC repose sur une analyse claire de la situation nationale. À l'aube d'un scrutin majeur, l'association estime que l'expérience du Chef de l'État reste le meilleur atout du Congo face aux défis sécuritaires et économiques de la sous-région.

« Notre participation à ce lancement officiel est l’expression de notre cohérence politique. Le choix du Président Denis Sassou-N’Guesso est celui de la raison et du pragmatisme républicain », a déclaré un représentant du mouvement lors du rassemblement.

Le MRC met en avant trois piliers essentiels justifiant son ralliement :

- La Paix : La préservation de la stabilité nationale comme socle de toute ambition de développement.
- L'Émergence : La poursuite de la diversification économique entamée ces dernières années.
- L'Unité : Le rassemblement des filles et fils du Congo autour d'un projet commun, loin des clivages partisans.

Cap sur le scrutin de mars 2026

La campagne, qui débute officiellement ce 28 février, s’annonce intense. Le calendrier électoral fixe désormais le premier tour au 15 mars 2026. Pour le MRC, les deux prochaines semaines seront consacrées à un travail de terrain "porte-à-porte" afin d'expliquer le programme de leur candidat et de garantir une victoire dès le premier tour.

En s'affichant aux côtés des partisans de DSN à Pointe-Noire, le Mouvement Républicain du Congo s’affirme comme une force d'appoint indispensable. Pour l'association, l'objectif est clair : transformer la mobilisation de ce samedi en un vote massif et serein dans les urnes le mois prochain.


