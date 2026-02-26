Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le gaspillage alimentaire pendant le mois sacré préoccupe à N’Djamena


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 27 Février 2026


Au Tchad, le mois sacré du Ramadan, symbole de spiritualité, de partage et de solidarité, est aussi marqué par une augmentation visible du gaspillage alimentaire.


Tchad : le gaspillage alimentaire pendant le mois sacré préoccupe à N’Djamena
Dans plusieurs quartiers de N'Djamena, les poubelles se remplissent chaque soir de restes de repas non consommés après l’iftar. Pendant le Ramadan, la consommation alimentaire augmente sensiblement. Les marchés de la capitale enregistrent une forte affluence, notamment pour le riz, la viande, l’huile, le sucre et les boissons locales.

Selon des estimations basées sur les habitudes de consommation observées dans la capitale : un ménage urbain peut préparer 20 à 30 % de nourriture en plus que ses besoins réels durant le Ramadan. Sur un mois, cela pourrait représenter 6 à 10 kilogrammes de nourriture gaspillée par famille.

À l’échelle de N’Djamena, qui compte plus d’un million d’habitants, le gaspillage pourrait atteindre plusieurs centaines de tonnes de denrées alimentaires en un seul mois, si l’on considère qu’une partie des ménages jette régulièrement des restes. Ces chiffres restent toutefois des estimations, en l’absence de statistiques officielles nationales sur le gaspillage alimentaire.

Ce phénomène intervient dans un contexte de hausse des prix des produits de base. Plusieurs familles tchadiennes peinent déjà à faire face à l’augmentation du coût de la vie, notamment pour la viande, les céréales et l’huile. Ainsi, alors que certains foyers jettent des surplus après l’iftar, d’autres se contentent d’un repas simple, parfois insuffisant. Ce contraste alimente un débat croissant au sein de la société.

Des appels à la modération et à la solidarité
Des responsables religieux rappellent que le Ramadan est un mois de modération, de partage et de compassion. Le gaspillage alimentaire va à l’encontre des valeurs prônées durant cette période.

Réduire les quantités excessives, planifier les repas et redistribuer les excédents aux personnes vulnérables pourraient contribuer à limiter ce phénomène. Un jeune homme confie :« Il ne faut pas jeter la nourriture à la poubelle. Il vaut mieux la donner aux mendiants ou aux voisins qui ont besoin de manger.

C’est mieux que de la jeter dans le caniveau. » Une mère de famille abonde dans le même sens : « Certains veulent manger mais cela ne leur suffit pas. Il faut partager ou bien préparer selon ses moyens. C’est mieux que de gaspiller. » Au Tchad, le mois sacré reste une opportunité de renforcer la cohésion sociale. Lutter contre le gaspillage alimentaire pourrait devenir un geste concret de solidarité envers les plus démunis, en accord avec l’esprit même du Ramadan.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/02/2026

Tchad : lancement à Mao du Programme d'entrepreneuriat agroalimentaire

Tchad : lancement à Mao du Programme d'entrepreneuriat agroalimentaire

Tchad : une experte de l’ONU appelle à une action urgente contre la traite des êtres humains Tchad : une experte de l’ONU appelle à une action urgente contre la traite des êtres humains 26/02/2026

Populaires

Tchad : à N’Djamena, un gardien égorgé dans la nuit à Gonba

26/02/2026

Tchad : deux jeunes élèves soldats accusés d'un meurtre se contredisent devant le tribunal

26/02/2026

La BAD octroie un don de 16,6 millions $ à l’Institut international d’agriculture tropicale

26/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/02/2026 - Laila Bastati

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati)

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati)

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter