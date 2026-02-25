Tchad : à N’Djamena, un gardien égorgé dans la nuit à Gonba

Un homme d’une quarantaine d’années a été égorgé dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 février 2026 à Gonba, dans le 9ᵉ arrondissement de N’Djamena, par des individus non identifiés qui ont ensuite pris la fuite.



La victime a été attaquée en plein sommeil alors qu’elle était allongée devant la quincaillerie dont elle assurait la garde. Il s’agissait d’un maître communautaire qui exerçait le gardiennage la nuit afin de subvenir aux besoins de sa famille.



Le corps du défunt a été transféré à la morgue de l’hôpital Harnai. Selon les premiers éléments, le mobile du crime serait lié à une tentative de cambriolage qui aurait mal tourné.



Les éléments de la police du CSP 9 sont arrivés à 2 heures du matin, une heure de temps après la commission du crime. Un proche de détenteur de quincaillerie a été arrêté pour des raisons d'enquête. Le défunt laisse derrière lui sept enfants.