TCHAD

Tchad : une femme âgée de 60 ans installée cheftaine d'un quartier de la commune de Mbikou


Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 26 Février 2026



Nommé par décision numéro 003 du 25 février 2026, par le maire de la ville de Mbikou, en remplacement de son père décédé, Yolalemel Antoinette est désormais cheftaine du quartier Bedaidoura après l'installation ce 26 février 2026, en présence des autorités communales et scolaires et des leaders politiques et religieux.

Après la prière d'ouverture prononcé par le catéchiste de la paroisse Sainte Famille de Mbikou, le secrétaire général de la commune de Mbikou Bemadji Karyom Gedeon a procédé à la lecture de la décision portant nomination de la cheftaine.

Installant officiellement la nouvelle cheftaine du quartier Bedaidoura, le maire de la ville de Mbikou Mbailaou Betoloum Urbain rappelle les circonstances ayant conduit à cette nomination, qui selon lui, répond parfaitement à la politique du genre, tant prônée par le gouvernement. A cette occasion, le maire a demandé à la cheftaine d’être à l'écoute et au respect de sa population. Elle doit rompre avec les vieilles habitudes pour participer activement au développement du quartier Bedaidoura, a rappelé le maire.

Toute l'équipe de la cheftaine présentée, la toute première cheftaine, pleine d'émotions, a promis de faire feu de tout bois pour ne pas trahir la confiance manifestée à sa modeste personne. Une liesse populaire a ainsi été partagée dans tous les quartiers de la ville, malgré la chaleur accablante.


