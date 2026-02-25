Alwihda Info
TCHAD

Tchad : deux jeunes élèves soldats accusés d'un meurtre se contredisent devant le tribunal


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 26 Février 2026



Tchad : deux jeunes élèves soldats accusés d'un meurtre se contredisent devant le tribunal
Deux jeunes militaires en formation au camp de Moussoro ont comparu ce jeudi 26 février 2026 devant le tribunal de grande instance de N'Djamena. Ils sont poursuivis pour le meurtre de l’un de leurs camarades, survenu lors d’une bagarre au sein du centre d’entraînement.

Selon les premières informations, une altercation aurait éclaté entre quatre élèves militaires et la victime. Mais ce jeudi, seuls deux des quatre mis en cause étaient présents à l’audience. Les deux autres, pourtant cités dans le procès-verbal, n’ont pas comparu.

À la barre, le père du défunt a raconté comment il a appris la mort de son fils. Il a déclaré avoir été joint au téléphone par un responsable du camp, qui lui a annoncé que son enfant avait été poignardé lors d’une bagarre, et qu’il était décédé sur le coup. L’audition des deux accusés a rapidement mis en lumière des versions divergentes.

Le premier a affirmé qu’une dispute avait eu lieu à l’intérieur du camp, avec une autre personne, avant qu’il ne franchisse le mur pour continuer la bagarre à l’extérieur. Il assure que son co-accusé était présent et témoin de la scène. Son co-accusé a reconnu avoir vu une altercation à l’intérieur du camp, mais a nié avoir été témoin d’une quelconque bagarre à l’extérieur.

Il affirme n’avoir pas vu son camarade sortir du camp. Face à ces contradictions, la juge a suspendu l’audience. La suite du procès est désormais conditionnée à la comparution des deux autres personnes mentionnées dans le procès-verbal, afin d’établir les circonstances exactes du drame.


