Est du Tchad : roquette, balles perdues et affrontements font plusieurs morts à Tiné

Une roquette en provenance du Soudan a touché, hier vers 17h–17h30, le centre-ville de Tiné, détruisant plusieurs habitations ainsi qu’une partie du commissariat central, sans faire de victimes, selon les autorités locales.



La même source indique à Alwihda Info que huit Tchadiens ont trouvé la mort à la suite de balles perdues de différents calibres entre vendredi et dimanche à Tiné, tandis qu’une dizaine de personnes ont été blessées.



Par ailleurs, samedi aux environs de 15h30, six militaires tchadiens ont été tués lors d’un accrochage avec des combattants venus du Soudan au niveau de la frontière, précisément au poste avancé du Ouaddi.