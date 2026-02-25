Alwihda Info
TCHAD

Tchad : lancement d’un projet scolaire financé par le Centre Roi Salman au profit de 23 000 élèves


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 25 Février 2026



L'Organisation pour la promotion de l'enseignement au Tchad (OPET), en partenariat avec le Centre Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires, a procédé ce mercredi 25 février à l’inauguration du projet de soutien à l’éducation en République du Tchad pour l’année 2026.

La cérémonie s’est déroulée à l’école primaire d’Arola, située dans le 10e arrondissement de N'Djamena, en présence de plusieurs personnalités du monde éducatif et diplomatique. Ce projet, financé par le Centre Roi Salman et mis en œuvre par l’OPET, vise à améliorer l’accès à une éducation de base de qualité et à renforcer la stabilité scolaire des élèves du primaire.

Il ambitionne de répondre aux nombreux défis du secteur éducatif tchadien en maintenant les enfants sur les bancs de l’école et en améliorant l’environnement d’apprentissage dans les provinces ciblées.

Parmi les personnalités présentes à cette cérémonie, figuraient le ministre de l’Éducation nationale, du Bilinguisme et de la Promotion civique, Aboubakar Assidik Choroma, le délégué provincial de l’Éducation pour la commune de N'Djamena 1er arrondissement, Mahamat Djibrine, le maire du 10e arrondissement, Mahamat Khalil Abdelkerim, ainsi que le chargé d’affaires de l’ambassade d’Arabie Saoudite au Tchad, Muhammed Ben Abdelaziz Al-Salem.

Le projet prévoit la distribution de 23 000 cartables scolaires contenant fournitures (cahiers, stylos, gourdes, colle, kits de géométrie), ainsi que 23 000 uniformes scolaires. Il comprend également la fourniture de 5 750 bancs scolaires, chaque banc pouvant accueillir quatre élèves.

L’ensemble de ces équipements vise à améliorer les conditions d’apprentissage et à favoriser un cadre éducatif plus propice à la réussite des élèves. D’une durée de six mois, ce projet touchera huit provinces du pays, à savoir : Lac, Kanem, N’Djamena, Hadjer-Lamis, Batha, Guéra, Mayo-Kebbi Est et Logone Occidental.

Il constitue une avancée significative dans le renforcement du système éducatif tchadien, en contribuant à la durabilité de l’éducation formelle et à la construction d’un avenir meilleur pour les générations futures.

Dans son discours, le délégué provincial de l’Éducation pour la commune de N'Djamena 1, Mahamat Djibrine, a salué cette initiative, déclarant : « Nous n’assistons pas seulement au lancement d’un projet, mais à une nouvelle ère pour l’éducation au Tchad et à la construction des générations de demain. » Il a réaffirmé que l’investissement dans l’éducation demeure le meilleur levier pour le développement durable du pays.


